Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
11 lug 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Lotta all’Hiv ’Anlaids’ lancia un concorso per gli studenti

In occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione, ANLAIDS – Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS promuove il concorso “L’abito – prevenzione: il costume come strumento di consapevolezza”.

Rivolto agli studenti e alle studentesse delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di moda italiane, così come a giovani creativi di tutta Italia, il progetto intende valorizzare il potere espressivo del costume come mezzo per parlare di prevenzione sessuale. L’obiettivo è chiaro: stimolare una riflessione visiva e simbolica sull’HIV, sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sull’importanza di una comunicazione efficace e non stigmatizzante.

Le proposte, costituite da figurini realizzati a mano, accompagnati da una descrizione del concept e da una scheda tecnica sui materiali, saranno valutate da una giuria di esperti il prossimo 15 ottobre. I quaranta migliori elaborati verranno esposti in una mostra itinerante che, a partire dal 21 novembre da Treviso, toccherà diverse città italiane.

I tre vincitori avranno inoltre l’opportunità di vedere realizzato il proprio abito, grazie a un premio in denaro.

"La nostra associazione – spiega Luca Butini, presidente di ANLAIDS – lavora da quarant’anni per sostenere le persone con HIV, combattere lo stigma e promuovere la prevenzione e l’accesso alle cure. Questo concorso vuole parlare ai più giovani, usando il linguaggio della moda e dell’arte".

Le candidature devono essere inviate entro il 12 settembre all’indirizzo email [email protected]

