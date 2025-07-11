Lotta all’Hiv ’Anlaids’ lancia un concorso per gli studenti

In occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione, ANLAIDS – Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS promuove il concorso “L’abito – prevenzione: il costume come strumento di consapevolezza”.

Rivolto agli studenti e alle studentesse delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di moda italiane, così come a giovani creativi di tutta Italia, il progetto intende valorizzare il potere espressivo del costume come mezzo per parlare di prevenzione sessuale. L’obiettivo è chiaro: stimolare una riflessione visiva e simbolica sull’HIV, sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sull’importanza di una comunicazione efficace e non stigmatizzante.

Le proposte, costituite da figurini realizzati a mano, accompagnati da una descrizione del concept e da una scheda tecnica sui materiali, saranno valutate da una giuria di esperti il prossimo 15 ottobre. I quaranta migliori elaborati verranno esposti in una mostra itinerante che, a partire dal 21 novembre da Treviso, toccherà diverse città italiane.

I tre vincitori avranno inoltre l’opportunità di vedere realizzato il proprio abito, grazie a un premio in denaro.

"La nostra associazione – spiega Luca Butini, presidente di ANLAIDS – lavora da quarant’anni per sostenere le persone con HIV, combattere lo stigma e promuovere la prevenzione e l’accesso alle cure. Questo concorso vuole parlare ai più giovani, usando il linguaggio della moda e dell’arte".

Le candidature devono essere inviate entro il 12 settembre all’indirizzo email [email protected]