Lotta alla vitiligine. Enzimi, vitamine e microelementi nella dieta Una dieta ricca di antiossidanti e vitamina D può aiutare nel trattamento e nella prevenzione della vitiligine. Studi confermano l'importanza di enzimi, vitamine e microelementi per favorire la ripigmentazione della pelle. Integrare alimenti come pesce, latte, uova, noci e tè verde può essere utile come coadiuvante alla terapia.