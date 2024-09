Lotta al gender gap nella ristorazione. Premio Casato a Maria Canabal

Maria Canabal (nella foto) è la vincitrice del Premio Casato Prime Donne 2024. Nata in Spagna da una famiglia di diplomatici ma francese d’adozione, avvocato, parla cinque lingue e ha un passato di giornalista politica, culturale e gastronomica. Nel 2014 l’Onu lancia ’He for she’, una campagna di solidarietà in favore dell’uguaglianza uomo-donna. Canabal crea quindi l’anno dopo il Parabere Forum, associazione no profit finalizzata a ’empowering women in hospitality’ ovvero che cerca di valorizzare e promuovere le donne nel settore dell’ospitalità con tre strumenti: istruzione, tutoraggio e modelli di ruolo.

Parabere Forum diventa un appuntamento annuale e itinerante per quattrocento donne provenienti da una cinquantina di Paesi: cuoche e scienziate, ingegneri e contadine, antropologhe, produttrici di vino e agronome che si scambiano idee e progetti sul futuro dell’alimentazione. L’obiettivo è trasmettere il coraggio e accrescere le opportunità attraverso l’aiuto reciproco. Parabere conta oggi circa 8000 iscritte da 60 Paesi.

vio.den