"L’orgoglio di essere stati Pride per primi"

di Beatrice Bertuccioli

È la prima volta che viene raccontata questa storia. Una storia importante perché parla di coraggio e di battaglie, di diritti negati e conquistati, di tanta strada faticosamente fatta e di quanta ce n’è ancora da percorrere. Una mostra, Rivoluzionari3, e un libro dallo stesso titolo, ricostruiscono la storia del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, in occasione dei suoi quarant’anni, e ripercorrere la sua attività significa seguire l’evolversi della condizione della comunità omosessuale non solo romana. La mostra, a cura di Ilaria Di Marco e Davide Lunerti, ospitata a Roma fino al 30 luglio alla Pelanda, presso l’ex Mattatoio, lo fa attraverso manifesti, foto, testimonianze varie, materiali inediti del Centro di Documentazione Mario Sanna, che ne conserva oltre un migliaio, dagli anni Settanta a oggi.

Si parte da “gli anni della fondazione“, i Settanta, dove la comunità si confrontava nei “campeggi gay“, il primo nel 1979 a Capo Rizzuto, dove si incontrarono personalità che negli anni successivi avrebbero fatto la storia del movimento e che sono anche gli anni in cui Mario Mieli, considerato uno degli esponenti più importanti e rivoluzionari del movimento, pubblica, nel 1977, Elementi di critica omosessuale.

Terribili gli Ottanta, segnati dal diffondersi dell’Aids, e con il Circolo che si impegna nella lotta all’epidemia con campagne di prevenzione e fornendo assistenza anche domiciliare alle persone. Si volta pagina con i Novanta. Si fa baldoria e ci si autofinanzia con le serate de la Muccassassina, che nascono proprio nell’ex Mattatoio, con l’immagine beffarda di una mucca che rinasce per vendicare le sue sorelle morte, per poi trasferirsi anche altrove nella città. E si va finalmente, orgogliosamente allo scoperto con i Pride, sempre organizzati dal Mario Mieli: il primo Gay Pride Nazionale il 2 luglio 1994, poi ogni anno, e alcuni particolarmente memorabili come il primo World Pride, nello stesso anno del Giubileo, il 2000. E poi l’edizione del 2016, anno di approvazione della legge Cirinnà che ha introdotto le unioni civili in Italia, e quella del 2011, l’Europride, indimenticabile per l’esibizione di Lady Gaga e la partecipazione di oltre un milione di persone. E si arriva all’oggi, con il Circolo Mario Mieli più attivo che mai e di cui è ora presidente Mario Colamarino.

Colamarino, come era nato il Circolo?

"Alcune associazioni come Fuori!, Narciso e Cuor si unirono per fare fronte comune e confluirono nel Circolo, che nasce nel 1983, intitolato a Mario Mieli, morto poco prima. I primi volontari occuparono una caserma dismessa della Marina Militare (oggi abbiamo un regolare contratto con il Comune) nella zona San Paolo, non lontano da qui, dall’ex Mattatoio".

Quante battaglie in quarant’anni?

"Tante. La prima negli anni Ottanta, quando ci si è trovati a fronteggiare anche l’emergenza Aids, con alcuni soci anche morti. I Novanta sono stati gli anni delle serate del Muccassassina e dell’organizzazione del primo Gay Pride. Da allora è nel nostro dna organizzare Pride, battaglie e manifestazioni. Ma la vera battaglia è anche dentro al Circolo, con l’assistenza che forniamo a giovani, migranti lgbt e anziani lgbt. Questa è la vera forza".

In questi quarant’anni è cambiata la condizione degli omosessuali.

"È molto cambiata. In questo i Pride sono stati di grande aiuto. Poi ci sono alti e bassi, a volte si accelera, altre si frena, e quindi bisogna sempre presidiare i diritti perché ce li possono togliere in qualsiasi momento. E ce ne sono altri ancora da conquistare, perché purtroppo in Italia siamo indietro per molte cose. Una delle battaglie più importanti e urgenti riguarda le famiglie arcobaleno, per cui si chiede il diritto alla trascrizione dei figli nati all’estero. E poi c’è la comunità trans, per cui occorrono norme che la tutelino maggiormente e ancora la legge contro l’omofobia, ovvero il ddl Zan, affossata e poi mai più ripresa".

Questa mostra rappresenta un riconoscimento importante.

"È la prima volta in assoluto che si fa una mostra dedicata al Circolo Mario Mieli, e quindi siamo molto grati al Palaexpo e al Comune di Roma. E farla qui, in questo spazio così prestigioso, un luogo simbolo della nostra storia e della nostra comunità, ha per noi un valore speciale".