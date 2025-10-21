This is me celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Sul palco amici di ieri e di oggi

Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Stop ai barbari della domenica
MagazineThis is me celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Sul palco amici di ieri e di oggi
21 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Silvia Toffanin conduce una puntata speciale con ospiti e sorprese per raccontare la storia di una protagonista assoluta della tv italiana

Lorella Cuccarini, una foto amarcord con Marco Columbro pubblicata sukl suo profilo Instagram

Milano, 21 ottobre 2025 – Musica, danza, amicizia e ricordi: “This Is Me” dedica una serata-evento a Lorella Cuccarini, ripercorrendo quarant’anni di spettacolo attraverso testimonianze, performance e momenti inediti. Un racconto televisivo corale, guidato da Silvia Toffanin, che celebra una carriera capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi, dal varietà alla fiction, dal musical al talent.

Un viaggio lungo quarant’anni di spettacolo

Mercoledì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, “This Is Me" accende i riflettori su Lorella Cuccarini, simbolo della televisione italiana e artista poliedrica. Dalla danza al canto, dal teatro alla conduzione, la serata racconterà le tappe più significative di una carriera iniziata negli anni ’80 con Fantastico e capace ancora oggi di rinnovarsi con la stessa energia e passione di allora. A condurre l’omaggio sarà Silvia Toffanin, che accompagnerà la Cuccarini in un dialogo tra immagini d’archivio, ricordi personali e ospiti d’eccezione.

Una parata di stelle per celebrare Lorella

Sul palco si alterneranno volti amici e compagni di viaggio di ieri e di oggi: Amadeus, Marco Columbro, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti porteranno aneddoti e momenti di leggerezza, mentre la musica sarà protagonista con i Pooh, Nina Zilli e il maestro Beppe Vessicchio. Non mancheranno rappresentanti del mondo della danza come Elena D’Amario e Alessandra Celentano. La puntata vedrà anche incursioni a sorpresa dal mondo dello sport, con ospiti come Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, pronti a celebrare con affetto un’artista che ha saputo unire generazioni diverse.

Tra ricordi e futuro della televisione

L’obiettivo di “This Is Me” non è solo celebrare una carriera, ma raccontare come Lorella Cuccarini sia diventata parte della storia della tv stessa. Dalla conduzione di grandi varietà Rai agli anni da coach ad Amici, passando per il musical e la solidarietà, la sua parabola artistica rappresenta l’evoluzione dell’intrattenimento italiano. Con un mix di emozione, ironia e spettacolo, la puntata offrirà uno sguardo intimo e luminoso su una donna che continua a reinventarsi senza perdere autenticità e credibilità.

