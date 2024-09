Loredana Bertè dà forfait per problemi di salute: annullato il concerto a Capri

Roma, 7 settembre 2024 - Loredana Bertè dà forfait per problemi di salute e stasera 7 settembre non riuscirà a essere sul palco alla Certosa di San Giacomo a Capri.

"L’artista – come spiega il suo staff nel profilo Instagram della Bertè – già nella precedente data di Mantova del 31 agosto aveva iniziato il concerto con un ritardo di circa 35 minuti dopo una giornata nella quale aveva accusato forti dolori all'addome aggravati poi, una volta sul palco, dal forte caldo umido sofferto in maniera evidente anche dal pubblico presente. Era tuttavia riuscita, sottolinea l'ufficio stampa dell'artista, pur dovendosi sedere spesso (cosa mai successa prima), ad esibirsi, portando a termine il concerto con tenacia ma con grande fatica”.

"Una volta rientrata a Milano – spiega ancora lo staff su Instagram -, dopo un controllo medico le è stata diagnosticata una gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa. Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico, per questo la dottoressa curante oggi le ha prescritto riposo e terapia medica per altri 7 giorni ripromettendosi di rivisitarla nei prossimi giorni per una rivalutazione medica”.

“Siamo tutti estremamente rammaricati per questa data speciale alla quale tenevamo moltissimo in primis Loredana”, è ancora lo staff che assicura: “Loredana terminerà comunque il suo Ribelle Summer Tour con la data di Terni il 21 settembre”.

Su Instagram sono state poi comunicate le modalità e le tempistiche per il rimborso dei biglietti.