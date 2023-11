L’Oréal Paris. Stop molestie col progetto Stand Up

di Egidio Scala

Sensibilizzare la pubblica opinione rispetto agli episodi di molestie nei luoghi pubblici. È l’impegno di L’Oréal Paris che, in collaborazione con l’associazione ’Right To Be’, ha sviluppato un programma di formazione e di conoscenza su questo delicato tema rivolto a tutti. I numeri dicono che l’80% delle donne ha avuto un’esperienza di molestia sessuale in un luogo pubblico. E solo il 25% delle vittime afferma di essere stata aiutata da qualcuno. L’86% non sa però che cosa fare quando è testimone di un episodio di molestia.

Questi risultati sono emersi da una ricerca internazionale sulle molestie, condotta in partnership con Ipsos, con i ricercatori della Cornell University e con L’Oréal Paris attraverso interviste online in 8 differenti Paesi e che hanno coinvolto 15.500 persone di tutte le età. Va detto che mentre quando vediamo una persona cadere, o far cadere qualcosa in un luogo pubblico, il nostro primo istinto è quello di aiutarla, non abbiamo la stessa reazione quando vediamo qualcuno che subisce una molestia. Il disagio spinge a guardare da un’altra parte. Magari sentiamo la necessità di parlarne, ma rimaniamo prudentemente in silenzio perché non sappiamo esattamente cosa costituisca un atto di molestia in un luogo pubblico. Ciò limita la nostra capacità di agire, minando così la dignità di uomini e donne che lo subiscono.

Eppure il 80% delle vittime di molestia in luoghi pubblici dichiara che la situazione migliora quando interviene un testimone. Partendo da questi risultati L’Oréal Paris si è impegnata a difendere l’autostima di tutte le donne e a combattere le molestie in luoghi pubblici nella vita di tutti i giorni attraverso il programma Stand Up, studiato per prevenire le molestie in luoghi pubblici e per costruire uno spazio sicuro e inclusivo per tutti. A oggi presente in oltre 42 Paesi, ha già formato più di 2.237.000 persone.

Il metodo di formazione proposto consiste in una serie di azioni per aiutare a prendere posizione contro le molestie nei luoghi pubblici. Le 5D sono: Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare e Dire. La formazione insegna come utilizzarle nel caso in cui si abbia bisogno di aiuto, o ne abbia qualcuno che si trova con noi. Il focus fondamentale del metodo delle 5D è la sicurezza e l’incolumità delle persone che lo mettono in pratica. Ed è anche per questo che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Fare formazione online è davvero semplice e alla portata di tutti, basta andare sul sito www.standup-Italy.com e seguire tutte le indicazioni.

I partecipanti alla formazione Stand Up dichiarano di essere finalmente in grado di riconoscere meglio una situazione di molestia in luogo pubblico e di sentirsi più preparati a intervenire in queste situazioni rispetto a prima. La ricerca evidenzia come Stand Up sia estremamente efficace nel modificare i comportamenti dei testimoni, i quali riescono ad agire in sicurezza. Il 97% dei partecipanti si sente più preparato a intervenire quando è testimone di una molestia in luogo pubblico rispetto a prima di ricevere la formazione. Oltre 9 persone su 10 tra quelle formate sono certe di poter fare almeno un’azione per reagire a una molestia in luoghi pubblici qualora dovessero esserne testimoni (rispetto al 67% della popolazione). Dopo la formazione, le persone vittime di molestia in luogo pubblico tendono a provare una sensazione di vulnerabilità (19%), paura (20%), disagio (46%) e ansia (25%) iñferiori rispetto a prima.

L’Oréal Paris celebra da sempre l’empowerment femminile in qualsiasi contesto. Vivendo secondo il suo slogan rivoluzionario ’Perché tu vali’, il brand ha moltiplicato le iniziative con l’obiettivo di abbattere le barriere che impediscono alle donne di credere pienamente in se stesse e realizzare la propria autostima. Presente in 130 Paesi su 5 continenti, la missione del brand è quella di offrire a uomini e donne di tutto il mondo il meglio in termini di innovazione cosmetica, rispettando la diversità di ognuno. Per l’occasione, al suo fianco ha voluto Right To Be, tra i maggiori esponenti a livello mondiale del movimento volto a porre fine alle molestie.