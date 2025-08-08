L’opera ’Zelmira’. Al via il festival dedicato a Rossini

di Stefano MarchettiNella bellissima Pesaro si incontrano terra, mare e musica. Questa è la città in cui il grande Gioachino Rossini nacque nel 1792, ebbe le sue radici e la sua prima educazione musicale, e qui ogni luogo parla di lui: la casa natale, il teatro (che fu inaugurato nel Seicento e dal 1855 porta il nome del compositore), il tempietto rossiniano nel settecentesco Palazzo Olivieri dove sono conservati gli autografi di varie opere. E ogni estate a Pesaro sboccia il ’Rossini Opera Festival’ che da domenica 10 a venerdì 22 agosto celebrerà la sua 46ª edizione con quattro produzioni liriche.

Inaugurerà il festival all’auditorium Scavolini un nuovo allestimento di ’Zelmira’ (titolo che mancava al Rof dal 2009) diretto da Giacomo Sagripanti, con l’orchestra del teatro Comunale di Bologna che ritorna alla rassegna pesarese dopo otto anni, e messo in scena dal regista spagnolo Calixto Bieito.Svelato nei giorni scorsi, l’allestimento sarà sorprendente: orchestra e cantanti saranno al centro dell’auditorium, dove è stata realizzata una pedana di 28 metri per 12, alta un metro e 20 e suddivisa in due blocchi motorizzati per aprirsi e chiudersi. Anastasia Bartoli canterà nel ruolo del titolo, e con lei in scena Lawrence Brownlee, Enea Scala, Marina Viotti, Marko Mimica, Gianluca Margheri. Repliche il 13, 16 e 19 agosto.

Dall’11 agosto lo storico Teatro Rossini ospiterà il riallestimento (firmato dal regista Laurence Dale) de ’La cambiale di matrimonio’: sarà come un nuovo debutto di questa produzione, perché la prima avvenne nel 2020, l’anno del Covid, con l’orchestra al posto della platea. Nel cast, (con la direzione del maestro Christopher Franklin) Paola Leoci, Pietro Spagnoli, Jack Swanson, Mattia Olivieri, Ramiro Maturana e Inés Lorans. La ‘Cambiale’ sarà abbinata alle ‘Soirées musicales’, con Vittoriana De Amicis, Andrea Niño, Paolo Nevi e Gurgen Baveyan. Repliche il 15, 17 e 20 agosto.

Ancora al teatro Rossini dal 12 agosto (poi il 14, 18 e 21 agosto) si assisterà alla nuova produzione de ’L’Italiana in Algeri’, con la direzione musicale del tenore Dmitry Korchak e la regia di Rosetta Cucchi che trasformerà la protagonista Isabella, interpretata da Daniela Barcellona, in una drag queen. Con lei anche Josh Lovell, Giorgi Manoshvili, Misha Kiria, Gurgen Baveyan, Vittoriana De Amicis e Andrea Niño.

La quarta opera in programma sarà il ’Viaggio a Reims’ dei giovani cantanti dell’Accademia Rossiniana ‘Alberto Zedda’, in programma al teatro Rossini il 15 e 18 agosto, nella storica messinscena ideata da Emilio Sagi e ripresa da Matteo Anselmi. Il festival si arricchisce anche dei Rof Talks mattutini di approfondimento sulle opere, oltre a sette appuntamenti concertistici e tre concerti lirico-sinfonici. Il 22 agosto la chiusura con l’esecuzione della ’Messa per Rossini’ diretta da Donato Renzetti in ricordo di Gianfranco Mariotti, ideatore e sovrintendente del festival fino al 2017.

Info, www.rossinioperafestival.it