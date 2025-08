L’opera tradizionale cinese al Cremona Summer Festival. L’amore e le convenzioni morali

La storia d’amore tra Zhang e Yingying, emblema del sentimento capace di superare i vincoli sociali, viene rappresentata a Cremona il 5 agosto e a Crema il 6 agosto, con ingresso gratuito. L’opera tradizionale cinese è stata inserita nell’ambito della rassegna cremonese Summer Festival per un incontro tra culture, grazie alla collaborazione con l’International Culture Cooperation con sede a Vienna, il centro per lo sviluppo artistico del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese, il fondo nazionale per le arti della Cina e la società di ricerca sull’opera cinese.

Sul palco, la Jiangsu Kunshan Contemporary Kunqu Opera Theatre con ’The Romance of the Western Chamber’, uno dei capolavori del teatro classico cinese. Dopo il recente entusiamo per la Guangxi Zhuang Autonomous Region Multi-Ethnic Opera Ensemble, che ha portato in scena a luglio l’opera Peach-Blossom Face a Casalmaggiore e Cremona, proseguono al Summer Festival gli scambi culturali tra Italia e Cina con due appuntamenti. La rassegna, promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, ha assunto negli anni una vocazione internazionale e interculturale. Oltre 2.000 tra studenti, insegnanti e famiglie partecipano ogni estate alle attività di formazione, concerti e scambi artistici.

La trama amorosa tra il giovane studioso Zhang Sheng e la nobile Cui Yingying si sviluppa attraverso ostacoli sociali, convenzioni morali e un costante conflitto tra passione individuale e doveri familiari. L’amore è descritto come intenso, ma destinato a dissolversi, la relazione termina quando il protagonista, una volta ottenuto il successo agli esami imperiali, abbandona per sempre la ragazza. Nel XIII secolo, Wang Shifu trasformò la vicenda di Yingying in un’opera teatrale nello stile zaju, una forma drammatica tipica della dinastia Yuan. Il suo Xixiang Ji introduce una novità significativa: la storia non termina più con l’abbandono, ma con l’unione dei due.

Si tratta di una scelta narrativa innovativa in un contesto letterario tradizionalmente improntato al moralismo confuciano e al rispetto delle gerarchie sociali.

Raffaella Parisi