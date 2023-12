Longo torna indietro nel tempo. E racconta la Torino che cambia

Corso fa ancora il poliziotto. L’avevamo lasciato nel ritiro che si era autoimposto prima per ragioni professionali e di vita, poi anche per la malattia. Ma questa volta Davide Longo fa tornare indietro nel tempo i suoi antieroi, Corso Bramard e Vincenzo Arcadipane: 1987. Per il linguaggio ormai abituale da serie tv potrebbe chiamarsi spin off. E di fronte alla suddetta parola c’è sempre un po’ di diffidenza riassunta dalla domanda: che cosa si sarà mai inventato per regalare, in questo caso, ancora un romanzo in più a fortunati personaggi?

Ma in questo caso l’affezione alla strana coppia Bramard-Arcadipane non è un salvacondotto letterario. Perché l’impianto narrativo regge e soprattutto perché riportare le lancette del tempo indietro a quel 1987 e a una Torino che si ritrova a un bivio che è poi lo stesso bivio della Storia con la s maiuscola è davvero una scelta azzeccata. Una decade con le sue certezze (anche industriali, politiche – il 1987 è anno di elezioni – di lavoro) che stanno inesorabilmente crollando.

Bramard e Arcadipane, perché poi di un giallo si tratta, devono scoprire chi ha sparato a un dirigente d’azienda (non li chiamano ancora manager). E si muovono tra il cuore di Torino, le sue colline e la provincia circostante, raccontando quella che un tempo era definita borghesia, ora in trasformazione.

Il paragone non pare eccessivo nemmeno questa volta: dopo Fruttero e Lucentini con il loro Santamaria, solo Longo è riuscito a raccontare bene la città, nelle sue viscere, nei suoi segreti, in quel complicato milieu post sabaudo che continua a contraddistinguere Torino. Tornando ai protagonisti le deduzioni di Bramard, improvvise (a tratti per chi gli sta attorno perfino poco razionali), restano una certezza. E il giovane Arcadipane che si paga la sua Alfa a rate segue il capo e guarda al futuro con la necessaria speranza velata da pessimismo. Avrà ragione lui.

Matteo Massi