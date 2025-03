’L’ombelico del mondo’. Il tour di Jovanotti fa impazzire tutti i fan

di Roberto CanaliMilano è ‘L’ombelico del mondo’ della musica leggera questa settimana, con l’arrivo in città di Jovanotti che ha trasformato l’Unipol Forum di Assago nel suo PalaJova. "Abbiamo finalmente ‘battezzato’ la scenotecnica che trasformerà i palasport dove saremo insieme per i PalaJova – afferma Jovanotti –. In sette anni saranno cambiate molte cose, ma la voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte in me. Vi porto via con me, davvero, in un viaggione tutte le sere in cui ci vedremo". A Milano le sei date di marzo sono tutte sold out (dall’11 al 18), non resterà che attendere le nuove date il 5, 6, 8, 9, 12 e 13 maggio.

I cantautori saranno protagonisti questo fine settimana, sempre a Milano, con big del calibro di Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni. Il ’professore’ della canzone italiana sarà al Teatro Dal Verme domenica e lunedì con il suo ultimo album ‘L’infinito’ e con i tanti successi del suo repertorio parlerà di letteratura, filosofia, musica, cinema attraverso i personaggi che hanno battuto il destino, combattuto il male e amato la vita.

Questa sera e poi ancora domenica e martedì al Teatro degli Arcimboldi sarà la volta di Riccardo Cocciante, autore di alcune delle pagine più emozionanti della musica italiana, con uno spettacolo che porta il suo nome ‘Io... Riccardo Cocciante’. Tre serate indimenticabili con l’autore di successi come ’Bella senz’anima’, ’Margherita’, ’Se stiamo insieme’ e con il capolavoro assoluto ’Notre-Dame de Paris’, l’opera pop che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Sempre in tema di cantautori questa sera al Teatro di Varese e domani sera a Busto Arsizio al Teatro Sociale Cajielli le canzoni senza tempo di Fabio Concato, ispirate alle piccole grandi storie della quotidianità. Un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. Dopo il successo di Sanremo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, questa sera al Pala Elachem di Vigevano in provincia di Pavia si esibirà Brunori Sas, cantautore e compositore con all’attivo sei album in studio solisti che gli hanno fatto meritare due Targhe Tenco.

Per gli amanti del rock da non perdere domenica sera al Circolo Magnolia di Segrate, in provincia di Milano, il concerto dei Bilk la band di Chelmsford nell’Essex, per la prima volta in concerto in Italia dopo aver calcato importanti festival europei e registrato numerosi sold out in UK riempiendo i palchi del Reading and Leeds festival, del Boardmasters, del Kendal calling e del TRNSMT festival.