L’omaggio a Italo Calvino con Ragonese e D’Erasmo

A quarant’anni dalla sua scomparsa, Italo Calvino viene omaggiato, domenica 6 luglio alle 21 al Castello Sforzesco con ’Gli amori difficili’ con la voce di Isabella Ragonese (nella foto) e le musiche dal vivo di Rodrigo D’Erasmo. Anche quest’anno il Teatro Carcano partecipa alla rassegna ’Estate al Castello’.

I racconti di ’Gli amori difficili’, scritti tra il 1949 e il 1967, catturano l’estro giovanile di Italo Calvino. Questa raccolta è un viaggio attraverso ’avventure’ dalla Bagnante al Soldato (portato sul grande schermo da Nino Manfredi), dal Poeta ai Due sposi, trasformati anche in una ballata di Cantacronache e nell’episodio del film Boccaccio ‘70 di Monicelli.

Un’occasione per riscoprire Calvino attraverso la voce di Isabella Ragonese e i paesaggi sonori di Rodrigo D’Erasmo, che sarà in scena con lei in un dialogo intimo e commovente.

La sera successiva, lunedì 7 luglio, andrà in scena Canto d’Acqua di Telmo Pievani e Cristiano Godano, un incontro tra scienza, musica e poesia per riflettere sulla crisi ambientale e sul valore sacro dell’acqua.