Roma, 29 marzo 2021 - L'incubo di ogni comico è che i propri spettatori non ridano: nel caso di 'LOL: chi ride è fuori' il brutto sogno diventa realtà, perché lo scopo di chi assiste è proprio di restare impassibile, senza farsi scappare una risata che sia una. Stiamo parlando del nuovo comedy show di Amazon Prime Video, che debutta in streaming giovedì1 aprile e vanta un cast di tutto rispetto: Mara Maionchi e Fedez come conduttori, mentre a sfidarsi nella gara ci sono Frank Matano, Michela Giraud, Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Elio, Ciro, Fru e Caterina Guzzanti. Cioè professionisti della comicità con uno stile molto diverso, cosa che garantisce il giusto grado di varietà all'interno del programma.

Il format prevede di radunare dieci comici nel medesimo ambiente e lasciare che si esibiscano a turno, cercando di strappare almeno un sorriso ai colleghi. Da una postazione separata Fedez e Mara Maionchi osserveranno attentamente le reazioni dei concorrenti: la prima volta che uno si lascia scappare una risatina riceverà un ammonimento (cartellino giallo), la seconda avrà perso (cartellino rosso). Chi resisterà sino alla fine vincerà un premio di centomila euro che sarà devoluto in beneficenza.



'LOL: chi ride è fuori' è la versione italiana di uno show nato in Giappone, grazie a un'intuizione del comico Hitoshi Matsumoto, e che è già stato esportato in altri paesi del mondo. Tra l'altro, il format si presta a essere messo in scena mentre ancora la pandemia di Coronavirus miete vittime: l'assenza del pubblico complica la sfida di chi deve fare ridere gli avversari, perché non può contare sull'aspetto contagioso della risata di coloro che assistono alla gara.

Come guardare il comedy show

La prima stagione di 'LOL: chi ride è fuori' è composta da sei episodi: Amazon Prime Video pubblica i primi quattro l'1 aprile, mentre i restanti due arriveranno una settimana più tardi, giovedì 8 aprile.



