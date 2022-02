Chi è Max Angioni, il comico che partecipa a LOL 2

Classe 1990, originario di Como, Max Angioni è uno dei comici che si sfidano nella seconda edizione di LOL, il format in cui i concorrenti devono resistere il più a lungo possibile senza ridere davanti alle battute e agli sketch dei colleghi, disponibile a partire dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Nel corso del programma, Angioni, che ha studiato presso la scuola “Teatro in centro” e poi all’Accademia del comico di Milano, si scontra con mostri sacri della comicità come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e tanti altri.

Dove abbiamo già visto Max Angioni

Sebbene alcuni dei suoi colleghi/avversari presenti nel programma abbiano un curriculum più lungo del suo, Max Angioni non è nuovo alle esperienze televisive. Le sue prime apparizioni in TV sono state – tra il 2018 e il 2020 – quelle a Zelig Time (su ZeligTV, canale 63 del digitale terrestre) la palestra della comicità in cui gli esordienti fanno il loro ingresso nel mondo televisivo. Nel post-pandemia, invece, Angioni ha partecipato a Italia’s Got Talent come concorrente. Il suo monologo di presentazione, intitolato “Il primo miracolo di Gesù è l’open bar”, è stato molto apprezzato dai giudici e le sue successive esibizioni lo hanno portato a classificarsi secondo nella puntata finale. Si definisce uno stand up comedian: le sue esibizioni sono soprattutto monologhi comici che sferzano il costume.

L’arrivo a Zelig

Tra il novembre e il dicembre 2021 il giovane comasco è anche riuscito ad approdare in prima serata su Canale 5. Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e gli autori di Zelig lo hanno infatti voluto nell’edizione speciale del 25esimo della trasmissione. In quell’occasione Max Angioni ha portato sul palco il personaggio di Kevin Scannamanna, un venticinquenne indeciso sul suo futuro che cerca fortuna presentandosi come concorrente in diversi programmi TV (Masterchef, X-Factor, L’Isola dei Famosi e anche Italia’s Got Talent). Sul sito personale del comico è possibile conoscere tutti i personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera, per ora tutta in ascesa.