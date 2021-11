Roma, 12 novembre 2021 - Da 'Ciao sono Lillo' a Elio travestito da Monnalisa. I momenti più esilaranti di 'Lol: chi ride è fuori', la serie di Amazon Prime Video, ancora suscitano qualche risata. E mentre sui social continuano a circolare i meme della prima stagione, dalle imitazioni di Pintus a quelle di Caterina Guzzanti, è toto nomi per i partecipanti dalla seconda stagione. Il programma, condotto nella prima da Fedez e Mara Maionchi, è infatti pronto per tornare in onda tra marzo e aprile 2022, con altri dieci comici che si sfideranno a colpi di battute e sketch. E allora vediamo chi potrebbe partecipare - e anche vincere - la prossima battaglia al non ridere mai nelle fatidiche sei ore chiusi all'interno di una stanza.

Lol 2: i partecipanti

Ieri Amazon Prime Video ha organizzato una diretta speciale con Valeria Graci, Stefano Guerrera, Gabriele Vagnato e Trash Italiano per tentare di indovinare chi saranno i 10 nuovi concorrenti, i cui nomi saranno svelati proprio oggi. Durante la diretta, i partecipanti hanno tentato di indovinare i nomi seguendo le carte - poi postate su Instagram - date loro come indizio da Prime Video e contenenti solamente le sagome dei comici e alcuni dettagli. E mentre su alcuni c'è ancora qualche dubbio, su altri le prove sono inequivocabili: sembra che ci sarà Virginia Raffaele, ma anche il Mago Forrest, Diana Del Bufalo e Claudio Bisio. E dopo la sorella Caterina, stavolta sembra che parteciperà Corrado Guzzanti, insieme poi a Max Angioni e i Pozzolis. Resta ancora qualche dubbio su Herbert Ballerina e una tra l'influencer Tess Masazza e Emanuela Fanelli. E colpo di scena anche sul ruolo di Mara Maionchi, che potrebbe passare da conduttrice a concorrente.

La prima stagione

Hanno cercato di restare impassibili, senza mai farsi scappare una risata, per sei lunghe ore chiusi all'interno di una stanza. Nella prima stagione del comedy show di Amazon Prime Video sono stati protagonisti della difficile gara Frank Matano, Michela Giraud, Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Elio, Ciro, Fru e Caterina Guzzanti. Dieci professionisti della comicità, con uno stile molto diverso tra loro, caratteristica che ha reso lo spettacolo esilarante.

Com'è nato il programma

'Lol: chi ride è fuori' è la versione italiana di uno show nato in Giappone, grazie a un'intuizione del comico Hitoshi Matsumoto, e che è già stato esportato in altri paesi del mondo. Tra l'altro, il format si presta a essere messo in scena mentre ancora la pandemia di Coronavirus miete vittime: l'assenza del pubblico complica la sfida di chi deve fare ridere gli avversari, perché non può contare sull'aspetto contagioso della risata di coloro che assistono alla gara.