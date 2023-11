L’officina Hayez. Gam ’romantica’

Molte opere inedite o poco viste di Francesco Hayez sono in mostra alla Gam di Torino fino al primo aprile 2024. Del genio romantico, celebre per ’Il bacio’, sono però presenti anche grandi capolavori popolari come ’La Meditazione’, ’L’Accusa segreta’ (foto), ’Il consiglio alla vedetta’. Dieci le sezioni del percorso.