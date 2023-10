L’offensiva elettrica di casa Toyota

L’auto per tutti. Toyota ha una strategia ecumenica, premiata dal consolidato primato mondiale di vendite. Offre un approccio multi tecnologico alla mobilità, con offerta delle motorizzazioni più adatte alle esigenze delle diverse tipologie di automobilisti. Il percorso porterà il Gruppo giapponese a essere carbon neutral nel 2050 ed entro il 2026 lancerà 6 nuovi modelli nativi elettrici in Europa, 10 nel resto del mondo.

La prima freccia a elettroni si chiama bZ4X, capostipite del category brand bZ, che a fine ottobre sarà disponibile in Italia con una gamma completa a un prezzo più accessibile.

Oltre alla versione di lancio, la First Edition a trazione integrale, con doppio motore, 218 Cv e 366 Nm di coppia, dotazione full optional da 59.900 euro, si affiancherà la versione a un motore. La bZ4x 2WD nell’allestimento Pure – ci sarà anche il Lounge – avrà un prezzo, al netto degli incentivi statali, inferiore ai 40.000 euro, circa 38.500 euro. Hanno tutte una batteria da 71,4 kWh che promette oltre 500 km di autonomia.

Per facilitare l’utilizzo del mezzo la Casa mette in campo formule di acquisto come il noleggio a lungo termine, personalizzabili, Kinto One, il Lease Per Drive e la Toyota Charging Network, una rete di oltre 550.000 colonnine di ricarica in Europa, integrata nell’app MyT e accessibile tramite un singolo account utente. Consente l’utilizzo del 98% delle 45.000 colonnine presenti in Italia.

Nel centro di Roma con la versione mono-motore che dispone della stessa batteria, garantita 10 anni o 1 milione di km, dalla capacità di 71,4 kWh della versione AWD-i, la guida è fluida. Molto scattante se necessario. Nella città eterna la bZ4x ha esibito un comportamento dinamico preciso. E soprattutto la trazione anteriore è meno assetata di energia, grazie anche a un peso inferiore, 1.895 kg rispetto ai 1.985 nella trazione integrale.

La potenza è simile, 204 cavalli rispetto a 218, a dispetto di una coppia è inferiore. Ovvero 266 Nm rispetto a 337, per una ripresa leggermente inferiore mentre l’accelerazione ne risente sulla carta (0-100 in 7,5 secondi invece che 6,9), ma da fermo lo spunto resta notevole. La grinta e la trazione inferiori regalano un raggio di azione dichiarato che sale da 411 a 516 km. Un fattore molto importante.

Toyota bZ4x di fatto affianca il totem del Marchio, Rav4, disponibile con motorizzazioni full hybrid e plug-in. Presentando dimensioni simili, lunghezza di 4,69 metri, ma con un passo di 285 centimetri, regala una abitabilità paragonabile al colosso della Casa, la Highlander. Uno scenario interessante, di indubbia sostanza.