L’odissea ’selvaggia’ nelle opere di Orlinski

di Benedetta CucciÈ un’odissea selvaggia, una ’Wild Odissey’, quella che vi troverete davanti entrando alla Galleria Cavour 1959 fino al 14 dicembre. Presenta le opere di Richard Orlinski, celebre scultore francese classe 1966, vera popstar dell’arte e artista francese contemporaneo più venduto al mondo (con oltre 9 milioni di follower) che ha iniziato la sua carriera nel 2006 con il celebre Crocodile Rouge, opera che è diventata in breve tempo il manifesto del suo linguaggio scultoreo.

Da allora le sue creazioni – pantere, leoni, gorilla, lupi e altre figure dal forte impatto – hanno conquistato musei, gallerie e spazi pubblici internazionali, dal Musée Soumaya di Città del Messico al Museum of Contemporary Art di Miami, dal Palais Royal di Parigi fino ai paesaggi di Courchevel e Monte-Carlo. E i suoi animali in pose impavide fanno parte di collezioni di celebrità come Paul McCartney ed Harrison Ford.

La scelta di ospitare la mostra a Galleria Cavour 1959 non è casuale. Questo spazio architettonico, nato da una visione futurista e oggi diretto da Magnolia Srl, è diventato un punto di riferimento culturale per Bologna, con un impegno forte verso la sostenibilità e la neutralità carbonica. Le sculture di Orlinski, con la loro energia selvaggia, i colori superpop e la loro lucentezza, si inseriscono in perfetto dialogo con le architetture della Galleria, rafforzando l’idea di un luogo in cui arte, moda e futuro si intrecciano.

Con le loro superfici sfaccettate e finiture brillanti, le sculture di Orlinski sono totem del nostro tempo: simboli di forza, resilienza, armonia e libertà ognuno con una sua valenza metaforica.

Il Leone incarna fierezza e leadership, il Panda richiama la fragilità della natura e la necessità di proteggerla, il Gorilla Wild Kong, forse la sua opera più iconica, sprigiona energia pura e spirito di ribellione. Poi c’è Panther, la pantera in versione oro, che cattura l’essenza ferina di un pantera in movimento attraverso forme geometriche incisive e un’esecuzione accurata e la struttura di bronzo, rifinita in oro, riflette la luce in modo da enfatizzare la dinamicità e la potenza dell’animale.

Curatela di Galleria Deodato Arte, organizzazione di Contemporary Concept e ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì 10-13 / 15.30-19. Venerdì e sabato dalle 10 alle 19.