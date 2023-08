Missione Loch Ness per i cacciatori di mostri: in Scozia la più grande ricerca dal 1972

Cacciatori di mostri accorrete, stavolta Nessie non potrà avere scampo. Quello del 26 e 27 agosto sarà il "Weekend della ricerca" del mostro di Loch Ness più affollato dal 1972. Lo ha lanciato il Centro che gestisce i vantaggi economici di una leggenda secolare che attrae ogni anno circa un milione di visitatori in questo luogo selvaggio delle highlands scozzesi con il sogno di vedere affiorare una creatura la cui presenza non è mai stata provata. Anche perché chi l’avrebbe vista e addirittura fotografata o filmata ha dato ogni volta una descrizione diversa dell’apparizione e le immagini portate a testimonianza si sono tutte rivelate o false o diversamente interpretabili o deboli scientificamente.

Ma d’altra parte il folclore celtico e le credenze religiose hanno creato fin da San Colombano (anno 566) un’aurea quasi mistica attorno alla "grande bestia" che avrebbe perfino assalito uomini e animali percorrendo i boschi circostanti. Gli storici parlano di "kelpie", la rappresentazione immaginifica di uno spirito maligno, e i criptozoologi hanno addirittura introdotto il mostro di Loch Ness in una specie a sé, i "criptidi": creature che esistono solo nella fantasia – come per esempio Bigfoot – e che rappresentano l’atavica volontà di creare realtà diverse.

I cacciatori di mostri che si raduneranno a Loch Ness avranno a disposizione le moderne tecnologie, droni in grado di filmare sott’acqua, idrofoni che captano qualsiasi movimento sotto la superficie, fucili subacquei e mezzi che nessuno ha mai avuto prima oltre al potere più forte dell’uomo: l’immaginazione. "Accorreranno da tutto il mondo – dice entusiasta Alan McKenna della Loch Ness Exploration –. Esiste una nuova generazione di appassionati che avranno la possibilità di contribuire personalmente a questo affascinante mistero che ha catturato così tante persone nei secoli". Mistero che soprattutto negli ultimi novant’anni è diventato un affare, da quando cioè Aldie McKay (1933) giura di avere vista una bestia che era "un enorme pesce balena".

In totale il Loch Ness Center ha registrato 1.148 avvistamenti, tre quest’anno. Una recente ricerca a tappeto di tracce di Dna nelle acque del lago ha dato risultati innegabili: nessun essere non classificato vi ha nuotato. Ma chi avrebbe visto il mostro, come l’ha descritto? Per la maggioranza è un rettile preistorico, con le gobbe lungo il collo: un plesiosauro miracolosamente salvatosi dall’estinzione e che avrebbe perciò vita illimitata. E poi ancora uno squalo elefante o un’anguilla gigante. C’è chi ha visto anche più di un esemplare nello stesso momento, una "famiglia di mostri" per non fare sentire Nessie troppo solo. Gli scienziati hanno ispezionato più volte il fondo del lago a -240 metri, ma di resti particolari non c’è traccia. Vedremo con questa spedizione lungo i 37 chilometri del Ness (la cui larghezza massima è di 1,6).

Ma la leggenda del mostro di Loch Ness prolifica perché nei mari o nei laghi hanno sempre vissuto fin dall’antichità figure appunto mostruose che sfidavano l’uomo e le sue conquiste. Adamastor doveva impedire alle navi portoghesi di doppiare il Capo di Buona Speranza mentre i cartografi, quegli stessi che sulla terraferma ammonivano con "hic sunt leones", disegnavano negli Oceani enormi esemplari di piovre che sbucavano dall’acqua minacciando la navigazione. Piovre giganti che la letteratura fantascientifica ha reso molto più feroci di quanto lo sia il povero polpo: quella che minaccia il Nautilus (il sottomarino guarda caso prende nome da un mollusco) e il capitano Nemo raccontata da Jules Verne in 20mila leghe sotto i mari o quella con la quale i marinai di Victor Hugo combattono la battaglia in "I lavoratori del mare". Ed era una piovra gigante il dio Akkorokamui, al quale il popolo ainu nel nord dell’arcipelago giapponese dedica ancora oggi santuari e cerimonie sacrificali sperando che i suoi tentacoli non trascinino negli abissi incolpevoli pescatori. Che, all’opposto, nello Stato di Bahia in Brasile si affidano per le loro preghiere a una dea, Yemanja. E anche nei laghi il mostro è presente.

Ne abbiamo pure noi: Bennie visto nel lago di Garda, quindici metri con testa di balena e corpo di serpente; o Larrie nel lago di Como che ha avuto l’onore di finire su Topolino, in una canzone di Davide Van de Sfroos e nelle Strane storie di Carlo Lucarelli. D’altronde Nessie ha debuttato addirittura nel VII secolo nelle Vitae Sancti Columbae dell’irlandese Adamnano di Iona. Da allora di acqua ne è passata attorno alle sue squame e le sue gesta sono finite in un episodio dei Simpson e addirittura in Vita privata di Sherlock Holmes. Ora con il "Quest Weekend" si completa un cerchio: magari si farà catturare e tutta la magia del lago svanirà.