Lo strano destino del fantino tra Kaurismaki e Lynch. Killer, mafia, western e un lui che si sveglia lei

Un fantino riluttante, la fluidità sessuale e... la mafia. Che cosa hanno in comune? Il nostro mondo di sbandamenti e un’ambientazione che sembra appena sopra il reale, una specie di pittoresca e stravagante latinoamérica che combina il nordico romantico Kaurismaki (il direttore della fotografia Salminen è lo stesso) e certe figure stranianti dello spagnolo naturalizzato messicano Buñuel, ma anche Almodóvar per le tinte forti e David Lynch, quantomeno per il protagonista sfasato, con gli occhialoni da sole a cercare di interpretare un destino di rovesciamento: finito nel mirino di pistole a causa di dipendenza da droga e debiti con la malavita, dopo una caduta il nostro fantino si ritrova dopo coma con una identità femminile, braccato dai killer in panorami western e soprattutto nell’ambigua soluzione con la donna della sua vita, la super sexy Abril, ora che lui si chiama: Dolores!

Dall’autore argentino de L’angelo del crimine (2017), che nelle gesta di un radicale amorale puntava al ritratto di una nazione indifferente, qui Ortega ha un complice centrato, il torbido Nahuel Pérez Biscayart (120 battiti al minuto): quando il passo già fiacco del melò thriller rallenta, quel suo volto d’ingenuo subdolo mantiene l’interesse di un’opera diseguale, un po’ compiaciuta del suo postmodernismo.

Silvio Danese