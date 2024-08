Lo spettacolo dei fuochi visto dal San Carlone. Domani sera ’Lumina’

La statua di San Carlo Borromeo, sulla cima di una collina di Arona, apre i cancelli oltre l’orario di chiusura e propone visite straordinarie serali, con il supporto di ’Archeologistics’, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. La statua – che dal 1698 svetta sulla collina di Arona – offre un’ottima visuale panoramica su lago Maggiore. Per questo motivo domani i visitatori potranno usufruire della visita in occasione dello spettacolo pirotecnico sul lago.

Si potrà dunque salire nella statua dalle 21 in attesa dei fuochi di ’Lumina’ che dalle 22.30 infiammeranno il cielo sopra Arona e Angera. Sarà possibile prendere posto sulla terrazza panoramica ai piedi della Statua (alta 11 metri) o accomodarsi nel grande prato della Statua portandosi la propria coperta e godendo del fresco della sera. Senza il caos e la frenesia del lungolago, si potrà godere dello spettacolo in uno spazio di quiete e tranquillità.

Nelle vicinanze ci sono due ampi parcheggi e due ristoranti dove scegliere un aperitivo o una cena: la Terrazza Paradiso e il Ristorante San Carlo. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: bit.ly/fuochiartificio

Oltre a questo evento straordinario, proseguono le aperture serali: il Sancarlone è aperto eccezionalmente dalle 18.30 fino alle 22 per tutti i giovedì di agosto sino al 5 settembre. Durante queste serate è possibile godere anche di buona musica e di una visita con cocktail. In collaborazione con il ristorante Terrazza Paradiso, infatti, sono state pensate due formule dedicate a chi visita la Statua con aperitivo o un cocktail vista lago e San Carlo. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link (il costo dell’aperitivo o del cocktail sarà da saldare in loco): bit.ly/sancarlonedisera

Per chi opta per una serata musicale, giovedì 15 agosto è previsto un Ferragosto sui generis, per celebrare anche San Lorenzo e il passaggio vicino alle Perseidi: alle 21 nel giardino ai piedi della statua si terrà il concerto ’Starmaps. Tra Stelle e Storia Musiche Evocative’, viaggio in musica con un complesso di 13 arpe dirette dal Maestro Fabius Constable. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: bit.ly/StarmapsArona. Info a [email protected]