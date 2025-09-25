Lo sguardo di Cardinale oltre il tempo. E il mondo si ferma per ricordarla

Lo sguardo di Claudia Cardinale era, ieri, su tutti i giornali del mondo: sul New York Times, sul Times di Londra, sul Guardian. I quotidiani francesi, Le Monde, Le Figaro, Libération, dedicano tutti la prima pagina alla scomparsa di Claudia Cardinale, così come i grandi siti specializzati, come Variety. Ma la notizia attraversa anche i media più giovani, come TikTok, dove innumerevoli sono i video che la ricordano. Segno che anche la Generazione Z ha abbracciato quest’attrice, scomparsa martedì sera a 87 anni; quel suo sguardo ha attraversato il tempo e le generazioni.

Uno sguardo che si posava anche sugli altri: "con lucidità e generosità, sul mondo: lei scelse l’Unesco per sostenere l’istruzione delle bambine e delle donne", scrive la direttrice generale Unesco, Audrey Azoulay. Claudia Cardinale è stata, per più di vent’anni, ambasciatrice di buona volontà dell’organismo delle Nazioni unite per la Scienza, l’educazione e la cultura, portando avanti un enorme impegno in favore dei diritti delle donne.

"L’empatia tra un regista e un attore è sempre una strana alchimia, e spesso non si guarda a un interprete per la sua intelligenza e spessore umano. Invece Claudia aveva entrambe le cose e oggi mi addolora molto che non ci sia più – ha detto ieri Liliana Cavani, che la diresse in La pelle –. Parlatene, parlatene bene, perché se lo merita!". "Da oggi c’è meno bellezza nel mondo" ha scritto su Instagram Alessandro Gassmann. "Sei la Cardinale e non morirai mai!" il ricordo commosso di Vasco Rossi. Anche Banderas le dedica un tweet: "Addio Claudia, simbolo di una bellezza e di una grazia senza tempo".

Uno sguardo attento all’altro. Uno sguardo che ha intercettato anche l’anima delle generazioni più giovani, e che dunque attraversa il tempo, va oltre il tempo. Uno sguardo che, per Luchino Visconti, doveva combattere con il resto di lei. "Ricordati: gli occhi devono dire una cosa che la bocca non dice", le raccomandò il mastro sul set del Gattopardo. "Anche se ridi, gli occhi non devono ridere. Con una parte del tuo corpo, devi raccontare una cosa contraria a quella che racconta il resto del tuo corpo".

Claudia Cardinale ascoltò, e fece proprio questo. Da una parte c’erano la sua sensualità, la sua vitalità. Dall’altra parte quegli occhi scuri, enormi, spalancati sull’altro. Come ricordava Francesco Piccolo nel libro La bella confusione, in cui ripercorre le tappe di una battaglia che si combatté tra Visconti e Fellini. Ciascuno impegnato a girare, negli stessi giorni, il suo capolavoro: Il Gattopardo per Visconti, e per Fellini 8 ½. E fra i due, c’era lei. "Claudia sa far parlare gli occhi più delle battute", dice di lei Visconti. E i suoi occhi sono quelli di Angelica Sedara nel Gattopardo: occhi in cui si riflettono sensualità, ambizione ma anche fragilità. "Claudia ha occhi che non ti giudicano mai, ma ti capiscono sempre", rivela Fellini. Il suo sguardo è, per lui, rifugio e miraggio.

Ma quello sguardo colpisce anche altri. "Quando ride, i suoi occhi diventano fessure nere, scintillanti, con qualche cosa di monellesco, di scatenato, di intenso, di meridionale", scrive con enfasi Alberto Moravia, sottolineando l’aspetto vitalistico e ribelle di quello sguardo. In una intervista realizzata nel 1962, Moravia racconta, di Claudia, la bellezza dirompente ma semplice, non costruita. Ed è quello, forse, il motivo per cui la amiamo così tanto. Moravia scrisse che la sua immagine aveva "una dimensione di sogno, che il tempo non riesce a intaccare". È vero ancora oggi.

Il suo sguardo, intanto, continua a sedurre, a conquistare. In C’era una volta il West di Sergio Leone, in cui è la prostituta che deve fare i conti con la brutalità del West, i suoi occhi non cedono mai del tutto al dolore: rimane, nel suo sguardo, una fierezza che resiste, e permette sopravvivenza e rinascita. Leone li filma alla sua maniera, come se quegli occhi fossero un paesaggio intero, con interminabili primi piani.

Basta concentrarsi sullo sguardo, e vediamo tutto il resto. Uno sguardo sensuale, ma accogliente. Fiero, ma dolce. Malinconico, ma luminoso. Che dentro ha incastonato la luce africana della sua infanzia a Tunisi. Uno sguardo che non si offre mai del tutto, costringe a un dialogo continuo tra chi guarda e chi è guardato. Ed è la ragione per cui, ancora oggi, i suoi occhi restano una delle più potenti epifanie del cinema del Novecento. Oltre ogni tempo.