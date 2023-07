Lo sciopero ferma gli Emmy Awards Slittano (forse) al gennaio 2024

L’annuncio era atteso da giorni e ora la notizia è ufficiale: gli Emmy non si svolgeranno nella data prevista del 18 settembre a causa del doppio sciopero di attori e sceneggiatori che da settimane ha fermato le attività di Hollywood. È stata la Fox, che ha l’esclusiva della cerimonia, a premere per il rinvio: l’assenza di star sul tappeto rosso e sul palco sarebbe stata una ricetta sicura per indici di ascolto a picco. Una nuova data non è stata ancora annunciata, ma molteplici fonti parlano di gennaio, sempre che entrambe le categorie e gli studi abbiano raggiunto un accordo sul nuovo contratto.

È la prima volta dal 2001 che i premi, considerati gli Oscar della televisione, subiscono un rinvio: quell’anno la cerimonia fu posticipata una prima volta dopo le stragi dell’11 settembre e poi, in novembre, sullo sfondo delle prime azioni militari in Afghanistan. Stavolta la ragione sono i nodi contrattuali che dividono i talenti di Hollywood da studi e colossi dello streaming: al primo posto i diritti d’autore sulle riprogrammazioni online di film, show e serie tv, ma anche la minaccia chiara e presente dell’intelligenza artificiale che – temono i creativi di Hollywood – rischia di sabotare la loro presenza sul set.

A riprova di quanto quest’ultimo tema sia cruciale – e la battaglia di attori e sceneggiatori di retroguardia – Netflix ha appena postato un’inserzione per un manager specializzato in intelligenza artificiale pagato 900mila dollari all’anno: cifra che suona uno schiaffo all’87% degli iscritti al sindacato degli attori che non arrivano a raggranellare in 12 mesi i 26mila dollari necessari a qualificarsi per la mutua. Gli sceneggiatori scioperano da maggio, gli attori hanno incrociato le braccia a metà luglio, 48 ore dopo l’annuncio delle candidature per Emmy.