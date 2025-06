Lo Schindler delle avanguardie russe. Così Savitsky salvò ottantamila quadri

A lungo rimase vestito soltanto con il pigiama, e per tre anni girò in pantofole perché si era incollato per errore un piede alla calzatura, scambiando l’adesivo per una pomata. All’incontro con un ministro, poi, si presentò con due cravatte: non sapeva quale scegliere, o forse non gli interessava. Igor Vitalyevich Savitsky aveva un’unica, totalizzante ossessione, quella di rintracciare e portare in salvo i dipinti degli autori che il regime sovietico aveva proibito e cacciato fuori legge perché non allineati e considerati lontani dal “realismo socialista“: capolavori del cubismo, dell’astrattismo o del futurismo russo che Savitsky riuscì a radunare in un luogo sperduto, lontano dagli occhi della censura, il deserto del Karakalpakstan, a 2700 chilometri da Mosca. Proprio là, a Nukus, in Uzbekistan, sorge uno dei musei di belle arti più incredibili al mondo, la seconda più grande collezione al mondo di opere dell’avanguardia russa, un vero e proprio "Louvre nel deserto".

Savitsky è stato definito l’Oskar Schindler, il salvatore delle avanguardie russe, capace di portare al sicuro almeno 81.600 quadri: "Di certo è stato un personaggio incredibile, un uomo mosso soltanto da un’immensa e incrollabile forza di volontà. Per me quasi un eroe tragico", sottolinea Giulio Ravizza, pubblicitario e scrittore che alla folle impresa di Igor ha dedicato il suo romanzo Anche se proibito (edito da Scintille - Bookabook). Un libro in cui – annota l’autore – "i fatti più assurdi sono veri e quelli normali inventati".

Ravizza si è imbattuto nella storia di Igor Savitsky quasi per caso: "Durante un viaggio ho perso un volo e mi sono ritrovato in un luogo che appariva completamente sperduto, il Karakalpakstan, dove fino al 1991 era perfino vietato l’accesso perché in quei territori l’Urss testava le armi batteriologiche – racconta –. Eppure, proprio là ho scoperto il Museo statale delle Arti, una meraviglia, e ho voluto approfondire la storia del suo creatore. Mi ha aiutato Marinika Babanazarova, che fu braccio destro di Igor ed è divenuta direttrice del museo dopo la morte di lui, nel 1984: ho conosciuto così persone che lo hanno incontrato di persona, per ricostruire la sua personalità".

Savitsky nacque nel 1915 in una famiglia aristocratica di Kiev, collezionisti di opere d’arte: quattro anni dopo, quando ormai la Rivoluzione d’ottobre aveva instaurato il potere dei bolscevichi, il piccolo Igor vide appiccare il fuoco alla sua casa "e quell’evento traumatico lo segnò per sempre", dice Ravizza. La famiglia fu costretta a trasferirsi a Mosca e i genitori dovettero “reinventarsi“ come proletari per sfuggire alle persecuzioni: entrambi poi si tolsero la vita. E da qui – quasi come una forma di riscatto o di vendetta, un grido di libertà – nacque la potente ossessione di Igor.

Nonostante la salute (anche mentale) molto precaria e la mancanza di amici, per anni e anni Savitsky continuò a cercare i dipinti “messi al bando“ per portarli al sicuro là nel deserto. Era il suo unico pensiero. Faceva lunghi, estenuanti viaggi in treno, portando con sé un giradischi con una radiografia trasformata in vinile per ascoltare di nascosto Rachmaninov, e trasferiva decine di quadri. Dal 1934 il realismo socialista aveva progressivamente scoraggiato (fino a rendere in pratica fuorilegge) tutti quegli artisti che non si uniformavano ai canoni prescritti, non rappresentavano la lotta di classe, il movimento operaio, le magnifiche sorti e progressive del socialismo. Eppure qualche pittore continuò a dipingere clandestinamente, con messaggi chiaramente politici: alcuni ritrassero la vita dei gulag, veri e propri campi di concentramento, altri (come Kliment Redko nel suo capolavoro Il pugile macchiato di sangue davanti all’avversario a terra, o Vladimir Lysenko nel suo Toro) misero in evidenza la violenza del regime, la brutalità del potere.

In un altro dipinto, Lenin, Stalin e Kalinin fanno il bagno nudi al fiume, una critica al culto della personalità. Il museo antisistema creato da Savitsky è come un inno alla libertà: "Ciò che dovremmo avere imparato dai totalitarismi è che con il pensiero unico ci perdono tutti – osserva Giulio Ravizza –. Igor ha salvato l’arte proibita e ci ha insegnato che l’arte può salvare la verità".