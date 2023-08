Lizzo denunciata dalle sue ballerine: contro di noi molestie e bodyshaming

Los Angeles, 2 agosto – Le ex ballerine di Lizzo fanno causa alla popstar per presunte molestie sessuali, bodyshaming e creazione di un "ambiente di lavoro ostile". Lizzo e la sua società di produzione sono state accusate di molestie sessuali e di aver creato un ambiente di lavoro ostile da un trio di ex ballerine della squadra, secondo una denuncia presentata martedì, ha riportato "Variety", nella notte in Italia tra martedì e mercoledì. La notizia fa clamore, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della cantante americana 35enne, da sempre paladina della body positivity, popstar multiplatino vincitrice, fra gli altri, di quattro Grammy e un Emmy, insignita solo pochi mesi fa negli Usa dell'Elevate Prize Catalyst Award "in riconoscimento del suo impegno per la giustizia sociale, orientato a un cambiamento positivo e utilizzando la sua piattaforma per amplificare il lavoro di altri attivisti".

La causa, di cui ha dato notizia in esclusiva "Variety", è stata intentata presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles contro Lizzo (vero nome Melissa Viviane Jefferson), la sua società di produzione Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) e S hirlene Quigley, direttrice della squadra di ballo di Lizzo. Le ballerine - le querelanti Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez - hanno denunciato molestie sessuali, religiose e razziali, discriminazione, aggressione e reclusione forzata, tra le tante accuse. Uno dei dettagli più sorprendenti della causa _ secondo "Variety" _ sta nella denuncia delle ballerine costrette a toccare altri ballerini nudi durante uno spettacolo di sesso dal vivo nel quartiere a luci rosse di Amsterdam. "L'evento principale della serata è stato in un club chiamato Bananenbar, dove gli avventori possono interagire con artisti completamente nudi", c'è scritto nella denuncia. “Mentre eravamo a Bananenbar, le cose sono rapidamente sfuggite di mano. Lizzo ha iniziato a invitare i membri del suo balletto a toccare a turno gli artisti nudi, maneggiare dildo con loro e mangiare banane che sporgevano dalle vagine delle performer”. Lizzo avrebbe quindi rivolto la sua attenzione ad Arianna Davis iniziando a fare pressioni su di lei affinché toccasse i seni di una delle donne nude che si esibivano al club. La Davis avrebbe detto tre volte, a voce abbastanza alta perché tutti potessero sentire, 'Sto bene', esprimendo il suo desiderio di non toccare le performer. La denuncia continua: "Le querelanti erano sbalordite dalla scarsa considerazione che Lizzo mostrava per l'autonomia fisica dei suoi dipendenti e di coloro che la circondavano".

In un altro punto della denuncia le querelanti affermano anche che Lizzo le ha invitate a un'uscita, un'altra volta, senza dire loro che la destinazione sarebbe stata un bar di cabaret per nudisti - "privandole della scelta di non partecipare", afferma la causa. Un altro caso particolare accusa Quigley, la coreografa capo dei balletti della star che è anche stata giudice nel reality show Amazon di Lizzo "Watch Out for the Big Grrrls" nel 2021, di aver fatto pressioni di carattere religioso sui ballerini. Ma le accuse più clamorose sono quelle contro Lizzo che avrebbe bullizzato sempre Arianna Davis, con atti di bodyshaming.

“Nella danza professionale, l'aumento di peso di un ballerino è spesso visto come effetto della pigrizia dell'artista, e criticato perché peggiora la prestazione da performer. Le domande di Lizzo e (della coreografa Tanisha) Scott sull'impegno della Davis per il tour celavano, sottilmente velate, preoccupazioni sull'aumento di peso della Davis, aumento di peso su cui Lizzo aveva già richiamato l'attenzione dopo averlo notato al festival musicale South by Southwest ", afferma la causa. "Sebbene Lizzo e Tanisha Scott non lo abbiano mai dichiarato esplicitamente, queste domande accompagnate dalle dichiarazioni di Lizzo fatte dopo il festival musicale South by Southwest hanno dato alla Davis l'impressione che avesse bisogno di spiegare il suo aumento di peso e rivelare dettagli personali intimi sulla sua vita per per mantenere il suo posto di lavoro".

La denuncia afferma inoltre che la Davis è stata licenziata nel maggio scorso per aver registrato un incontro in cui Lizzo aveva distribuito alcune note ai ballerini sulle loro esibizioni. Nella stessa denuncia, Crystal Williams afferma di essere stata licenziata con la motivazione pubblica di tagli al budget, ma la causa sottolinea che nessun altro è stato licenziato in quello stesso giorno con lei. La Williams afferma di avere avuto un battibecco con la popstar nel corso di una riunione in cui Lizzo aveva accusato i ballerini di bere prima delle esibizioni. Secondo la denuncia Noelle Rodriguez si sarebbe lamentata con il manager della decisione di licenziare la Williams, una tattica intimidatoria che Lizzo avrebbe usato "ripetutamente" con i ballerini durante un incontro del 27 aprile scorso durante il quale avrebbe detto alla squadra di avere "occhi e orecchie ovunque" . Alla fine, la Rodriguez si sarebbe dimessa in solidarietà con le colleghe, poco dopo il licenziamento della Davis e della Williams.

La causa denuncia anche maltrattamenti razziali: "Il team di gestione era composto interamente da europei bianchi che spesso accusavano i membri neri della squadra di ballo di essere pigri, poco professionali e con atteggiamenti negativi", si legge nella denuncia. Le querelanti affermano inoltre che "solo il cast di danza composto da donne di colore" era l'unico a cui si parlava con questo tipo di tono degradante, "dando alle querelanti l'impressione che questi commenti fossero accusati di animus razziale e grassofobico”.

In una dichiarazione a "Variety", l'avvocato delle ballerine Ron Zambrano ha commentato: "La straordinaria evidenza di come Lizzo e il suo team di gestione hanno trattato i loro artisti sembra andare contro tutto ciò che Lizzo rappresenta pubblicamente, mentre in privato fa vergognare i suoi ballerini e li sminuisce in modi non solo illegali ma assolutamente demoralizzanti”.