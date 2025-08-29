’Livorno Music Festival’. Più di duecento i musicisti. Oltre trenta differenti nazionalità

di Greta ErcolanoE’ ormai da qualche giorno che Livorno è avvolta dalla musica, e che musica. Fino al 7 settembre infatti i luoghi più suggestivi della città saranno animati dalle esibizioni del ’Livorno Music Festival’.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, viene organizzata dall’Associazione Amici della Musica, la direzione artistica viene invece affidata a Vittorio Ceccanti. Ma il ’Livorno Music Festival’ non è una semplice rassegna di musica classica, a dirlo non sono né le parole, né le note, bensì i numeri: 14 location, di cui 4 trasferte fra Suvereto, Pontedera, Capraia e l’Elba; oltre 200 artisti, di cui 60 di caratura internazionale, oltre ai più di 100 giovani talenti provenienti da tutto il mondo; ben 26 concerti, per lo più produzioni originali create appositamente per l’occasione.

Il filo conduttore dell’intera rassegna sarà ovviamente la musica classica, si spazierà però fra i vari generi, passando dalla musica popolare, jazz, fino ad arrivare anche al pop e al rock. Ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale del ’Livorno Music Festival’ ci saranno anche i 29 corsi ad alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale tenuti da ben 36 insegnanti e a cui si sono iscritti oltre 500 studenti favorendo così la promozione di scambi culturali e la formazione dei giovani professionisti.

Proprio l’abbattimento delle barriere culturali è una delle missioni che il festival si è fissato per questa edizione. "Saranno oltre 30 le nazionalità presenti sul palco nel corso della rassegna - spiega infatti il direttore artistico Vittorio Ceccanti - . Il nostro sarà un palco in cui non saranno previsti confini".

Fra i prossimi appuntamenti oggi alle 17.30 il concerto in collaborazione con il Mascagni Festival, ovvero ’Da Bizet a Mascagni’ all’interno della suggestiva cornice della Fortezza Vecchia. Il programma intreccia celebri pagine di Bizet, Cilea, Massenet, Puccini, Verdi, Charpentier e Mascagni, interpretate dal celebre soprano Patrizia Ciofi, accompagnata al pianoforte da Anna Cognetta.

Per ulteriori informazioni sul programma e sui biglietti visitare il sito: www.livornomusicfestival.com