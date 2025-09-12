Livorno celebra. Giovanni Fattori. Mostra-evento

di Greta Ercolano

Se Modigliani è il figliol prodigo, atteso a gloria e celebrato da tutti i livornesi, spesso Fattori, soprattutto in passato, è stato dato un po’ per scontato, quando di scontato in un’artista di questo calibro e tempra c’è ben poco.

E a Livorno questo è stato capito e il 6 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il duecentesimo compleanno del maestro dei Macchiaioli, si è deciso di rendere omaggio a Fattori con un’inedita mostra, in cui alle 50 opere di proprietà del Comune se ne aggiungono tantissime altre provenienti dalle collezioni private, per un totale di oltre 200 opere che rendono quella che sarà visitabile a Villa Mimbelli fino all’11 gennaio, una delle mostre più importanti di sempre dedicate all’artista.

Ad accogliere i visitatori, all’interno di un Museo Fattori tirato a lucido per l’occasione, sarà lo stesso Giovanni Fattori, certo non in carne ed ossa, ma con il suo spirito veracemente labronico attraverso il suo autoritratto posto proprio all’ingresso del museo, un modo per dare risalto in primis all’uomo dietro l’artista. Con questa mostra infatti i visitatori avranno la possibilità non solo di ammirare opere mai viste, o quanto meno mai viste in tempi recenti, ma anche di riscoprire l’uomo e l’artista che vi sta dietro.

"Un uomo estremamente longevo per l’epoca che ha attraversato tutte le fasi della vita, che non è morto come è nato, ma che ha cercato e trovato la sua identità" ha spiegato l’assessore alla Cultura Angela Rafanelli.

Il titolo della mostra ’Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura’ rappresenta poi una provocazione in pieno stile labronico, ai più infatti Fattori potrebbe sembrare tutt’altro che rivoluzionario, ma il curatore della mostra Vincenzo Farinella è di tutt’altro parere: "Fattori è stato in primis un uomo rivoluzionario figlio delle grandi rivoluzioni dell’800 e ha trasportato questa sua ribellione nella pittura - spiega Farinella - mettendo in discussione non solo gli insegnamenti ricevuti in Accademia, ma anche i suoi stessi risultati, trasformando costantemente il proprio stile, capacità propria solo dei grandi artisti".

Un allestimento ambizioso, ma allo stesso tempo ordinato, che mette il visitatore nella condizione di seguire il percorso creativo dell’artista, disponendo le tele in ordine cronologico, partendo dall’opera prima per arrivare all’ultimo quadro mai dipinto dal maestro dei Macchiaioli, il tutto all’interno di un contesto che già da solo meriterebbe una visita, ovvero quello di Villa Mimbelli con la sua iconica scala decorata da putti in ceramica invetriata.

Insomma, un’occasione unica per passare una giornata immersi nell’arte e nella bellezza.