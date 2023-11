Live Npc, nuovo fenomeno su TikToK. Lo strano mondo di Giuliana Florio e le altre

Scrollando su TikTok, da qualche tempo, è facile imbattersi in una live stream Npc di Giuliana Florio. La 28enne originaria di Napoli è a mezzo busto, con le braccia semi-sollevate, mentre ondeggia leggermente, con un'espressione vuota e serena. All'improvviso sullo schermo appare l'immagine, o sticker, di una rosa, e allora Giuliana si attiva ripetendo alcune volte il verso: "frrr rah" e muovendo le mani come fosse un gatto, poi torna allo stato precedente. Appare lo sticker di un cuore, e Giuliana solleva le braccia verso il cielo esclamando: "o sacr cor e San Gennaro!", e torna allo stato precedente. Appare lo sticker con l'icona del social cinese, e Giuliana con tanto di occhiolino dice: "amma fa TikTok? E facimmelo buon!". Ad alcuni utenti sarà capitato di vedere un frammento, magari ripreso da altri a mò di presa in giro. Altri, invece, seguono davvero le live di Giuliana, che potenzialmente potrebbero durare ore.

I Non-player characters dei videgiochi

Per capire questa nuova tipologia di contenuto social, e superare le comprensibili perplessità generate da un primo impatto, bisogna partire dal mondo dei videogiochi. Chi ha dimestichezza con joystick e consolle sa già cosa sono i Non-player characters, abbreviato Npc: i personaggi di sfondo della storia del videogioco in questione, pensati fin dall'inizio per compiere solo azioni di contorno e al massimo rispondere a stimoli esterni, provenienti ad esempio dal personaggio principale guidato dalla persona fisica, con una serie limitata di frasi o azioni. Giuliana, che al momento conta oltre 382mila follower ed è probabilmente la più famosa in Italia, non fa altro che riprodurre il comportamento standardizzato di un Non-player character.

Regali e monete

Il secondo elemento caratterizzante delle live stream Npc deriva in qualche modo dalla piattaforma di dirette streaming Twitch, dove i creator guadagnano grazie alle donazioni di chi li guarda. Gli sticker – in gergo, Regali – che fanno attivare le risposte di Giuliana vengono acquistati dagli altri utenti di TikTok attraverso le monete del social, a loro volta acquistabili con i soldi veri e propri. Cento monete di TikTok valgono circa 1,20 euro, 500 monete circa 6 euro, 1000 monete valgono 13 euro e a salire. Ci sono gli sticker da una moneta, quindi pochissimi centesimi di euro, ma anche quelli da 10mila monete e più, ovvero centinaia di euro. I Regali, inoltre, possono essere convertiti in Diamanti TikTok, del valore di 0,05 dollari l'uno, cioè 0,04 euro secondo il cambio al momento in cui scriviamo. Tradotto, più Regali significa più diamanti, e quindi un guadagno maggiore.

Fenomeno PinkyDoll

Anche in questo caso, il trend delle dirette Npc arriva dall'estero. Sviluppatosi inizialmente in oriente, la giapponese @natuecoco è stata tra le primissime star dei social a realizzare questo tipo di contenuti, oggi il punto di riferimento del genere è la la canadese Fedha Sinon, meglio nota come PinkyDoll, 1,5 milioni di follower. Intervistata a luglio di quest'anno dal New York Times, Sinon ha dichiarato di essere arrivata a guadagnare anche 2-3mila dollari ogni diretta, che significa avere dalla sua un pubblico amplissimo ed estremamente coinvolto, desideroso di vederla reagire. Il meccanismo di engagement delle live Npc è tale che più Regali si fanno al creator, più lui ripete le sue formule standard, e se si mandano tanti sticker di seguito lui deve essere capace di stare al passo e non sbagliare la reazione. Per chi è completamente estraneo a questo universo, tutto ciò può non avere il minimo senso. Ma una volta entrati nell'ottica del gioco, per così dire, non è così stranno trovare persone che si dicono rilassate, appagate e divertirte da questo tipo di intrattenimento. Almeno tra chi guarda.

L'esperienza di Giuliana Florio

Stare dall'altra parte dello schermo richiede un'incredibile dose di concentrazione, pazienza e impassibilità, o ironia, rispetto alla montagna di commenti negativi che si ricevono. Giuliana Florio, che vive ad Amsterdam dove lavora come cameriera, in un'intervista televisiva ha raccontato di aver capito il potenziale delle dirette Npc proprio studiando il caso PinkyDoll. Nel tradurre il concept per un pubblico italiano, ha fatto riferimento all''immaginario collettivo" nazional-popolare e ha strutturato le singole reazioni basandosi sul suo "bagaglio socio-culturare da napoletana". Il contenuto, in breve, non nasce per caso, è anzi molto ragionato, e in questo momento gode anche di un certo successo.

Il futuro delle live Npc

Come per ogni tendenza online, è difficile prevedere se i contenuti Npc scompariranno o se guadagneranno un loro irriducibile zoccolo di pubblico, come è successo ad esempio su YouTube con i video ASMR, acronimo inglese di "autonomous sensory meridian response", risposta sensoriale meridiana autonoma provocata da sussuri e suoni appena accennati. I numeri, attualmente, parlano di un fenomeno ampio. Un articolo del portale Worklife della Bbc parla di oltre 47mila video caricati con l'hashtag #NPC solo nel mese di luglio, visualizzati complessivamente 835 milioni di volte. Alla fine dei conti, a comandare è la legge domanda-offerta: poco importa se PinkyDoll o Giuliana Florio, finché ci saranno modi per guadagnare attraverso i social media e persone disposte a investire soldi in tal senso, ci saranno creator disposti a intrattenere.