Live Aid: musica contro la fame. Quarant’anni fa il miracolo rock

Spinelli

Quarant’anni e un ricordo virato dal tempo. Quello di una musica trasformata da fenomeno commerciale a megafono per l’urgenza sociale realizzato dal Live Aid. Impresa mastodontica, col novanta per cento delle tv mondiali connesso per sedici ore da sedici satelliti, coi palchi di Londra e Filadelfia dove settanta artisti, fra cui Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2, Phil Collins, inseguivano l’utopia.

Era il 13 luglio 1985, ma la storia di quello che con quasi due miliardi di telespettatori e 150 milioni di sterline da destinare alle popolazioni africane affamate dalla carestia sarebbe diventato il più grande spettacolo televisivo benefico mai realizzato, era iniziata nove mesi prima. Per la precisione a Londra il 23 ottobre 1984 quando Bob Geldof, leader della band irlandese dei Boomtown Rats (che saranno peraltro in concerto a Pordenone questo 16 luglio), era atteso a un evento mondano nel cuore di Mayfair. La presentazione di un libro firmato da Peter York, analista dei costumi dell’élite britannica. Prima di uscire, Geldof accende la televisione e sul tg della Bbc vede un reportage di Michael Buerk che mostra le crude immagini della carestia in Etiopia. Il cortocircuito tra quella tragedia e l’atmosfera glamour della serata in arrivo fa il resto, alimentando nel “dublineer” l’idea di usare il potere mediatico e commerciale delle star della musica per attirare attenzione (e fondi) sulla crisi umanitaria.

Pochi giorni dopo, Geldof contatta Midge Ure, leader degli Ultravox. Insieme scrivono Do they know it’s Christmas?, poi registrato il 25 novembre 1984 da un collettivo con alcune tra le più grandi celebrità del pop britannico. Nasce così Band Aid, supergruppo in cui trovano posto Duran Duran, Spandau Ballet, Phil Collins, George Michael, Sting e molti altri. Il milione di copie venduto in una sola settimana trasforma Geldof da musicista in attivista; incontra Madre Teresa, si scontra con Margaret Thatcher (che avrebbe voluto applicare l’Iva pure sulla canzone, ma fu costretta poi al passo indietro dalla marea montante di critiche da parte dell’opinione pubblica) e contribuisce a generare un movimento globale di solidarietà. Finalmente l’industria dell’intrattenimento riesce a guardare oltre sé stessa. Ma è solo un momento.

L’onda si propaga negli Stati Uniti con We are the world del progetto USA for Africa, capitanato da Belafonte (dietro le quinte), Michael Jackson e Quincy Jones. In parallelo, nascono iniziative minori ma significative, compreso il collettivo Brafa (British Reggae Artists Famine Appeal), che riunisce nomi della scena reggae britannica come Dennis Brown, Aswad e Janet Kay.

Da tutto questo nacque il Live Aid. Geldof fu proposto per il Premio Nobel per la Pace, nominato Sir. Il Live Aid si concesse poi un “bis“, esattamente venti anni dopo, il 2 luglio 2005, col nome di Live 8 e l’obiettivo di spingere i leader del G8, che si sarebbero riuniti in Scozia pochi giorni dopo, a prendere decisioni concrete per la cancellazione del debito dei paesi più poveri dell’Africa, l’aumento degli aiuti e la promozione di un commercio più equo. Tante le piazze coinvolte da Londra a Parigi, Berlino, Roma, Tokyo, Mosca; in scena, tra gli altri, i Pink Floyd con Roger Waters e ancora Madonna, gli U2, Paul McCartney.

"Nessuno vuole davvero attraversare montagne e deserti o salire su un canotto per cercare di attraversare il mare" racconta oggi Geldof al Times a proposito dell’esplosione demografica del vecchio continente. "Quindi non dovremmo eludere la questione. Dovremmo dire che se contribuiamo a costruire un’economia basata su sanità, istruzione e agricoltura, e poi investiamo in quelle economie, sarà un bene per il Regno Unito. Sembra pio e di sinistra, ma è basato sull’evidenza".

Tutto in sedici ore, anzi Just for one day, in un solo giorno, come ricorda il musical ispirato da quella storica giornata in scena nel West End. Se in Italia per il quarantennale escono libri come “Live Aid: Il suono di un’era” di Gabriele Medeot, oltre Manica la Bbc ha prodotto un documentario in tre puntate di un’ora ciascuna, Live Aid at 40: When Rock’n’Roll Took on the World con decine di interventi ricordi, note a margine, tra cui quello in cui Tony Blair tira fuori una verità tanto semplice quanto importante: grazie a Band Aid e Live Aid "milioni di persone oggi sono vive mentre altrimenti non lo sarebbero".