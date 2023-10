Liv Ullmann e Pete Doherty al Festival dei popoli

Il racconto in presa diretta del confine ucraino in guerra in Eastern Front di Vitaly Mansky e Yevhen Titarenko; le voci della musica, quella rivoluzionaria di Joan Baez con le sue battaglie personali e professionali in I Am a Noise di Karen O’Connor, Miri Navasky e Maeve O’Boyle, e quella iconoclasta di Pete Doherty, alla ricerca di una redenzione artistica in Stranger in My Own Skin di Katia de Vidas. Sono alcuni tra i 124 film della 64ª edizione del Festival dei Popoli, la rassegna internazionale di cinema documentario (dal 4 al 12 novembre). Tra gli ospiti più attesi proprio Doherty e l’attrice norvegese Liv Ullmann (nelle foto sotto).