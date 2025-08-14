L’italiana in Algeri. Drag queen e politica. È il trionfo di Rossini

Immancabilmente citata, la “follia organizzata e completa” con cui Stendhal definì l’Italiana in Algeri di Rossini: perfetta per la nuova messinscena del pesarese Rossini Opera Festival. Senza mezzi termini: la regia di Rosetta Cucchi è un capolavoro, dritta al cuore della poetica così particolare di Rossini in cui antichi codici espressivi, sentimentali, formali si frantumano ricomponendosi in surrealtà iperbolica eppure ferreamente organizzata. Cucchi s’è trovata a gestire una protagonista alta poco meno di due metri come Daniela Barcellona, ed ecco l’idea di partenza: Isabella è una scatenata drag queen.

Idea pericolosa, giacché il caccolame grottesco è dietro l’angolo. E invece. Il travestimento, col ribaltamento dei ruoli che ne consegue, è tratto fondante del teatro comico: e se la musica di Rossini lo impiega genialmente, questo spettacolo ne evidenzia come nessun altro la sottesa valenza eversiva. Da Aristofane in poi, la corrosiva comicità è arma micidiale con cui attaccare storture sociali rivendicandone diritti negati. E in giorni come i nostri, resi tristanzuoli proprio sul terreno della messa in forse delle libertà individuali, identitarie, artistiche, questo camion di Priscilla che arriva fuori dal teatro con le sue coloratissime queens arrestate dalla milizia d’un signorotto dai modi da macho alfa che però s’incapriccia della loro leader ripudiando la sciatta moglie piagnona per poi venir battuto da chi, in definitiva, è artista che del proprio corpo fa una bandiera di libertà: ecco che la trasgressione, praticata con la sapiente abrasività che Aristofane ha regalato al teatro, assume valore politico.

Nove volte su dieci, quest’opera è triste campionario di caccole trite e ritrite: qui, dove la caccola potrebbe rischiare d’essere l’unico linguaggio, non ne ho visto manco una. Solo ritmo scatenato in cui il trionfo del rosa confetto s’impiega quale arma di difesa e ancor più d’offesa, gli iperbolici moduli espressivi drag innestati perfettamente nei meccanismi rossiniani, con rasoiate fenomenali che tranciano immarcescibili convenzioni: apice l’aria “le femmine d’Italia” nella quale, dietro alle quattro autentiche e bravissime drag che circondano Haly, scorrono video di cortei rivendicativi della comunità LGBT che schiferanno certi nostri soliti noti ma che, ripeto, tirano fuori il cuore del teatro di Rossini. Tutto il cast, dalle quattro formidabili drag ai coristi e ai protagonisti, recita in modo sensazionale, capitanato dallo stramemorabile duo Isabella-Mustafà.

Daniela Barcellona è ancora la grandissima cantante che si ammira da sempre; Giorgi Manoshvili, ad appena trentadue anni, già canta un Rossini stilisticamente e vocalmente da manuale (spara due Sol acuti monumentali, che per un basso non è impresa da poco): voci ambedue di goduriosa bellezza timbrica espresse da fenomenali animali da palcoscenico, accanto al Taddeo di Misha Kiria che compensa il rigagnolo dell’accento con un fiume poderoso di bella voce. Ma ahimè, due bemolli pesanti come macigni col Lindoro esangue, linfatico, chioccio di Josh Lovell e, peggio, con la direzione grigia, morchiosa, lutulenta e sovente allo sbando, del tenore Dmitry Korchak: scelta calamitosa comunque, per un’istituzione che si propone quale riferimento, ma nella fattispecie addirittura scandalosa a fronte di simile vulcano scenico in rossinianissima eruzione.