L’Italia più creativa a Expo Osaka 2025

Rilanciare all’estero l’immagine di un Paese sempre più attrattivo, forte dello straordinario patrimonio di eccellenze del Made in Italy che lo caratterizza, e consolidare le relazioni culturali intessute con partner internazionali strategici quali ad esempio il Giappone. È con questo duplice obiettivo che la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha promosso la sfilata-evento “Born to Create“: una passerella d’eccezione a Expo 2025 Osaka per celebrare la creatività come motore di sviluppo culturale ed economico, riletta secondo l’interpretazione che ne hanno dato creativi della moda italiani e giapponesi e giovani promesse dell’audiovisivo. "Se c’è una cosa su cui l’Italia è imbattibile – ha affermato Borgonzoni – è la sua capacità di declinare e veicolare bellezza in forme ed espressioni artistiche e culturali originali di straordinaria qualità, che affondano le proprie radici in storie arrivate da lontano a raccontare di territori unici".