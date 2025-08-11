L’Italia di mezzo in cerca di slanci. Così si è fermato l’ascensore sociale

Boni

Il grecale che scuote gli angoli di certi ombrelloni chiusi su molte spiagge italiane, il silenzio assordante delle camere vuote di hotel in piena stagione, è come il tonfo sordo di un sasso che cade in fondo al pozzo di questa estate e fa pensare. Quel silenzio grava nelle case di ogni angolo d’Italia, dal Nord al Sud, nelle città affollate e nei piccoli borghi: racconta di sogni sospesi e di speranze che si sgretolano sotto il peso del tempo.

È il silenzio di un ceto medio che per decenni è stato fulcro di questa nazione e che oggi si ritrova smarrito, incerto, quasi invisibile, come un’ombra che attraversa una scena senza più luce. Non è solo questione di bilanci in rosso. È una ferita aperta nell’identità di chi ha incarnato, con sobrietà e fatica, la spina dorsale della Repubblica. Perché la classe media non è un semplice segmento economico, ma un orizzonte di valori, un ethos che modella la vita quotidiana e la visione del mondo. Oggi quel mondo si sta sbriciolando sotto l’urto combinato di un’economia stagnante, della precarizzazione del lavoro e di un’incertezza esistenziale che consuma energie e speranza. Negli ultimi sette anni il costo della vita è salito di quasi il 20%, ma l’erosione più grave non si misura in percentuali: è quella della fiducia. La classe media, un tempo garante di stabilità e ascensore sociale, appare oggi schiacciata in un imbuto storico dove il rischio è non solo perdere reddito, ma smarrire senso e ruolo. Il pendolo sociale oscilla con violenza tra poli estremi: ricchi e poveri, inclusi ed esclusi, vincenti e invisibili. In mezzo il ceto medio arretra, senza più la centralità culturale che gli garantiva un posto nel disegno del Paese. Si dissolve così una normalità fatta di casa di proprietà, lavoro stabile, figli all’università e cittadinanza attiva.

"La vita è un breve sogno dentro un lungo sonno", scrisse Montale: oggi quel sogno si frantuma lasciando un risveglio amaro. La precarietà si insinua in ogni dettaglio: il mutuo da pagare, le bollette che crescono, il contratto che non si rinnova. Zygmunt Bauman avrebbe detto che viviamo nella “modernità liquida”, dove le strutture solide si dissolvono e ciascuno è lasciato solo a galleggiare, senza punti di ancoraggio. Eppure, vivere nel XXI secolo non dovrebbe significare solo subire la complessità, ma anche imparare a governarla. Il ceto medio italiano sembra aver smarrito questa attitudine, intrappolato tra nostalgia e disillusione. Ma arrendersi significherebbe cedere a una lenta desertificazione sociale.

Servono nuove mappe, nuove forme di solidarietà, politiche lungimiranti che investano in istruzione, innovazione, comunità. La politica, se vuole essere ancora luogo della pluralità, deve riaccendere un’idea di futuro condiviso, non limitarsi a rincorrere emergenze. E allora, forse, bisogna partire da qui: dall’atto semplice ma rivoluzionario di credere che la vita possa migliorare; dalla volontà di riscoprire la dignità dell’essere cittadini prima che consumatori; dalla capacità di guardarsi negli occhi come comunità e non solo come individui. L’Italia del ceto medio non è un capitolo chiuso, ma un libro da riscrivere.

Non sarà il lamento a salvarci, ma la tenacia di chi sa che il vento, anche quando sferza, può spezzare i rami secchi ma anche spingere i semi lontano, dove possano attecchire. Perché il grecale che oggi scuote gli ombrelloni chiusi e le coscienze, domani potrebbe essere la brezza che asciuga le ferite e gonfia le vele. Non c’è stagione che non passi, non c’è inverno che non ceda alla primavera: ciò che serve è restare in piedi, anche piegati, finché la luce torna. E quando la luce tornerà, sarà nelle mani di chi non ha smesso di costruire, negli occhi lucidi di chi ha custodito il fuoco, nel sorriso tenace ed ostinato di un popolo che sa ancora sussurrare, con orgoglio e coraggio: no, noi non abbiamo perso la speranza.