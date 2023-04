Isola dei Famosi 2023, nominati, eliminato, liti, lacrime. E gli uomini di Ilary

Roma, 24 aprile 2023 – All’Isola dei Famosi 2023 occhi puntati sulla splendente Ilary Blasi, il primo eliminato è Marco Predolin. Commozione e tante lacrime per Fabio dei Jalisse che piange vedendo la mamma novantenne in collegamento.

Nella seconda puntata del reality di Canale 5 (in onda il 24 aprile) Paolo Noise e Marco Mazzoli simpatici, divertenti e senza peli sulla lingua. I due hanno portato nel reality l’ironia dissacrante tipica de Lo Zoo di 105 rivelando dettagli piccanti dello show. “Abbiamo scoperto che le telecamere hanno una sorta di magnetismo per le persone” dicono.

E spiegano: "Quando spunta una telecamera le persone si alzano e iniziano a parlare tantissimo, appena la telecamera se ne va, anche se stai parlando con una persona, questa smette di considerarti e si gira dall’altra parte. Alcuni sono degli attori pessimi”. I due, poi, sono protagonisti di una divertente sorpresa: dopo una serie di prove, compreso il gioco cult dell’uomo Vitruviano, ricevono come regalo i cartonati delle rispettive mogli (Paolo si commuove). La splendente Ilary Blasi Per chi aveva scommesso sull’acconciatura di Ilary Blasi, il mistero è subito svelato: superplatinata con frangetta ma non vaporosa. L’ex Signora Totti sfoggia un look total black, composto da top in macramè e pantalone con spacchi laterali sull'inguine (che mettono in mostra i tatuaggi realizzati nel corso degli anni per l'ex marito).

L’opinionista Luxuria provoca la conduttrice parlando in tedesco per via della sua relazione con l'imprenditore Bastian Muller, ma la Blasi ribadisce di non conoscere neppure una parola di quella lingua. Gli uomini di Ilary Se la prima settimana di permanenza dei naufraghi in Honduras non ha riservato poi grandissimi colpi di scena, negli studi di Cologno Monzese pare ci sia stato qualche problema di troppo tra la padrona di casa e il nuovo opinionista Enrico Papi, tanto che lei avrebbe chiesto di “farlo tornare in carreggiata”. Il tutto durante un nero pubblicitario. In puntata nessun accenno alla presunta lite con Papi, ma la bionda Ilary quando può lo punge. Le battutine ironiche di Ilary sono tutte (come sempre) indirizzate all’inviato. Lei urla: “Alberto!!! (il vero nome Alvin, ndr), lui: “Ilariaaaa”.

Lite Nathaly e Cecchi Paone Si entra nel vivo subito per approfondire la lite tra Nathaly e Cecchi Paone. La causa? L’avvistamento di un boa rosa. Da lì nasce l’appellativo “pescivendola” per la naufraga. “Lui (il giornalista, ndr) ha problemi con le donne” conferma l’ex showgirl. Ed elenca: “L’ho sentito alzare la voce già quattro volte: con due autrici del programma, una cameriera in albergo in Honduras. E con me”. I due restano fermi sulle sue posizioni “senza offesa per le pescivendole”. Ci pensa la pungente Blasi a risolvere: “T’ho lasciato Cecchi Power, ti ritrovo Cecchi Cafone?”. Il fuoco-gate I naufraghi hanno infranto o meno le regole per accendere il fuoco? Da più parti arrivano strampalate giustificazioni e accuse incrociate. Per Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni “ha giocato scorretto, io l’ho visto. Sulla correttezza non transigo”, rivelando che il fuoco è stato acceso “rubando” un tizzone.

Spento dalla produzione, è stato poi riacceso – dice Leoni – con la sabbia calda, ma la spiegazione non convince. Anche tra le donne c’è il sospetto di aver acceso il fuoco in maniera scorretta. “Sono stata a soffiare forte”, dice una poco convinta Nathaly. “A soffiare le pal*e”, silura Vladimir. Per punizione, viene spento il fuoco ad entrambe le tribù e a Christopher va un voto in più nelle nomination. Comunque nel momento ‘Isola-scienza’ si scopre che solo con le lenti bifocali si può accendere il fuoco. I disturbi alimentari di Fiore Argento Nella tribù delle donne la solidarietà femminile non è sbarcata. Fiore Argento è stata accusata da Corinne Clery di averle rubato un pezzo di cocco. Il cibo ha scatenato la lite. “Questo accusarmi mi ha fatto saltare i nervi” dice la figlia di Dario. Poi svela: “Durante l’adolescenza ho avuto problemi col cibo: prima bulimica, poi anoressica”. I dubbi di Cristina Sempre per la famosa sorellanza, l’ex Suor Cristina è stata etichettata come la “schiavetta” di Helena Prestes. La cantante no-bikini: “Io non sono la schiava di nessuno, se non di lui, lassù, come tutti”. In questa prima settimana l’ex suora ha avuto alti e bassi. “Mi sono sentita un pesce fuor d’acqua” racconta ammettendo che “la condivisione è la cosa più difficile”. In questa esperienza “difficile”, Cristina sta affrontando le sue paure: il buio, gli animaletti, lo stress da talent e… la Caldonazzo (tra le due non c’è empatia). E ammette: “Chi me l’ha fatto fare? Ora che ci sono dentro vedo che ho sottovalutato diverse cose”. Leader e nomination Il primo a lasciare Cayo Cochinos è Marco Predolin (in nomination con Helena Prestes) che prende il barchino in direzione Sant’Elena (l’ultima spiaggia, come quella di Napoleone). Il leader della settimana è lo sportivo Lo Cicero, vincitore di una delle tante prove sulla spiaggia in stile Giochi senza frontiere. Tre i nominati della settimana sono. Al televoto Caldonazzo, Cecchi Paone e il fidanzato Simone e Fiore Argento (scelta da Lo Cicero "per stimolarla"). La prossima puntata (la terza dell'Isola 2023) martedì 2 maggio.