Linus, giovanissimo sessantenne. Festa con Milo Manara e Pera Toons

di Anna Mangiarotti

Quarta edizione di “Linus - Festival del fumetto“, 10-11-12 ottobre, ad Ascoli Piceno. Dove è stato il giovane sindaco (il più amato d’Italia secondo Governance Poll 2025) Marco Fioravanti a convincere, con appassionato corteggiamento, Elisabetta Sgarbi a portare la manifestazione (idealmente milanese) dedicata al fumetto-magico tappeto volante, quando gli accennò di volerla organizzare. Ma "è magica Ascoli – dichiara il primo cittadino – con la sua Piazza del Popolo tutta in travertino bianco, e dinamica, anche industrialmente, seppur non viaggia alla stessa velocità di Milano (dove la rivista Linus fu creata, con lo zampino pure di Eco, nel 1965, prima, unica e più longeva rivista del fumetto, ora edita e venduta dalla tenace Sgarbi, ndr)". Talmente “innamorato” della “geniale” signora Elisabetta si confessa lui stesso, insieme ai suoi assessori e direttori, da non volere neppure sapere il programma del Festival se non bell’e pronto, all’ultimo momento. Così come accade ai giornalisti durante la conferenza stampa. Quella per presentare l’imminente edizione si è tenuta ieri al Volvo Studio (posto friendly della nuova Milano di Porta Nuova). Riservando subito una sorpresa: chi crederebbe alla presenza di un bambino tra il pubblico attaccato ai cellulari? Eppure c’era il giovanissimo Federico Valli, a farti educatamente capire che si trovava lì non per propaganda, ma a sfogliare per divertimento un libretto di Pera Toons. Irresistibile, conveniamo, l’ultimo Prova a non ridere. Del resto, il fumetto è una delle poche cose che mette tutti d’accordo, grandi e piccoli.

Il Festival sarà infatti aperto la mattina del 10 ottobre al Teatro Ventidio Basso dall’incontro “A lezione con Pera Toons”, dedicato alle scuole primarie, ma esteso alle autorità, compresi genitori, nonni ecc... Docente sarà proprio Pera (autrice dell’attesa a ottobre Missione Risata, viaggio oltre i confini dello spazio per salvare l’Universo), al secolo Alessandro Perugini: fumettista, content creator, instagrammer, youtuber, tik toker, facebooker… In dialogo con il pluripremiato scrittore Sandro Veronesi, che per il fumetto, paragonato al nettare (forse alludendo al cibo degli dei), dice di avere un interesse letterario-semiologico, e soprattutto assicura il costante impegno: "Dall’inizio ebbi l’impressione di essere invitato a una cosa che sarebbe diventata importantissima. Elisabetta avrà la mia collaborazione per sempre!". In serata, nello stesso Teatro, Da Pinocchio a Rat-Man, entrambi supereroi, raccontati da Leo Ortolani in dialogo con Luca Valtorta, e da un concerto con Francesco Bianconi.

Il sabato, la mattina, ancora “A lezione con Geronimo Stilton“, illustrato dalla sua creatrice Elisabetta Dami, che lo concepì in ospedale per far ridere i bambini malati (e da oltre 25 anni l’ha fatto scoprire in più di 52 lingue, con oltre 187 milioni di copie vendute). Nel pomeriggio, inaugurazione alla Pinacoteca Civica della vagheggiata mostra di un artista che proprio oggi arriva agli ottant’anni, festeggiato poi con un intervento musicale di Nicola Piovani la sera al Teatro Ventidio Basso: un maestro del fumetto che porta le tavole del suo adattamento illustrato di un romanzo che compie 45 anni, ovvero “Milo Manara: Il nome della rosa di Umberto Eco”. Opera, questa, imperniata sul perduto (mai esistito) libro di Aristotele sul riso, concepita da un romanziere che aveva grande senso dell’umorismo.

E a tutte le sfumature del ridere è appunto dedicato il Festival. Che si chiuderà domenica con un’altra esemplare festa, resa suggestiva dalla tromba di Paolo Fresu, per il sessantenne al quale tutti affidiamo seriamente la nostra voglia di giocare con la leggerezza: “Buon Compleanno Linus!”.