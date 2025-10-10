Linus, fumetto da Festival. Le sfumature dell’umorismo

di Amalia ApicellaEvasione, ottimismo, leggerezza (ben diversa dalla superficialità). Tutto concentrato in meravigliose tavole di ‘letteratura grafica’. Torna, da oggi a domenica, ad Ascoli Piceno Linus - Il Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi. La rivista linus, cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, nasce a Milano e nel 2025 celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale.

"La quarta edizione del festival è dedicata alle sfumature dell’umorismo - spiega Sgarbi - . Dai personaggi popolari come Geronimo Stilton e Rat-Man, al sarcasmo graffiante di Pera Toons e Makkox, alla satira educativa di Pinocchio, al Nome della Rosa, nelle parole di Eco e nei disegni di Manara, che ruota intorno alla comicità e al ’riso’. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza".

Si parte questa mattina con l’incontro, dedicato alle scuole primarie, tra Veronesi (due volte Premio Strega) e Pera Toons, fumettista con più di cinque milioni di seguaci e quasi 2 milioni di copie vendute. Stasera il giornalista Luca Valtorta condurrà il dialogo con Leo Ortolani, celebre per la serie a fumetti Rat-Man e in procinto di pubblicare Tapum, in uscita il 28 ottobre per Feltrinelli Comics. Segue il concerto Pinocchio!, progetto dei 19’40“ (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Marcello Corti) con la voce narrante di Francesco Bianconi, i disegni live di Davide Toffolo e l’accompagnamento degli Esecutori di Metallo su Carta ensemble.

Domani Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi delle scuole. Alle 17, alla Pinacoteca Civica, inaugura la mostra Il nome della rosa di Milo Manara. Un appuntamento che cade in occasione dei 45 anni dall’uscita del romanzo di Umberto Eco. La sera, previsto un dialogo tra Manara e il premio Oscar Nicola Piovani, moderato da Valtorta. Infine, Piovani si esibirà al pianoforte in Dedicato a Milo Manara.

Domenica il festival si conclude con il dialogo tra Veronesi e Makkox, fumettista e autore del programma Propaganda Live. A seguire, l’intervento musicale di Paolo Fresu, tra i più importanti trombettisti jazz, e Pierpaolo Vacca, maestro dell’organetto. Gli appuntamenti si svolgono al Teatro Ventidio Basso.

Info e prenotazioni www.linusfestival.it