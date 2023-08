L’intelligenza artificiale per la radiologia del futuro

Sarà il primo congresso congiunto delle società dell’area radiologica. Un evento in cui guardare alla radiologia del futuro, dalla diagnostica a quella operativa, all’intelligenza artificiale. Con, al centro, la figura del radiologo. Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica (SIRM) ’The next generation’ si terrà a Milano – dov’è stato presentato – dal 20 al 23 giugno 2024, con novità scientifiche dai notevoli risvolti per i pazienti.

"L’idea di riunire le tre società scientifiche dell’area radiologica è stata una sfida ed un’esigenza dettata dalla trasversalità della disciplina radiologica, sempre più centrale tra le branche della medicina", dice Andrea Giovagnoni (foto), presidente della SIRM, la più grande Società scientifica italiana e fra le maggiori in Europa, che rappresenta oltre 12mila medici radiologi.

"Si tratterà – aggiunge Gianpaolo Carrafiello, Ordinario di Radiologia a Milano e presidente del 51° Congresso Nazionale SIRM – dell’edizione più futuristica, con un alto contenuto tecnologico, in cui i presenti potranno testare le più importanti novità d’intelligenza artificiale e tecniche interventistiche".