"L’intelligenza artificiale danneggia anche noi"

di Giovanni Bogani

"Io sto dalla parte di chi lavora, sempre. E in questo caso sto dalla parte degli attori americani, che stanno combattendo una battaglia giusta".

Ma pensa che lo sciopero potrebbe estendersi anche a quelli italiani?

"Non lo so. L’America è sempre un passo avanti, è sempre un po’ in anticipo rispetto a noi. Quindi sì, può darsi che quella battaglia arrivi a coinvolgere anche noi attori italiani".

Francesco Pannofino, al Giffoni film festival per presentare Le stelle di Dora. La sfida del generale Dalla Chiesa, film di animazione sul generale dei carabinieri ucciso dalla mafia, parla anche dello sciopero degli attori americani, che vogliono un regolamento più chiaro sull’uso dell’intelligenza artificiale per film e serie tv.

Pannofino, come vede lo sciopero di quegli attori che lei spesso si trova a doppiare?

"È semplice. Se l’intelligenza artificiale arriva a rubarmi la voce, la faccia, e la utilizza per motivi di lucro, commerciali, per creare un prodotto audiovisivo che venderà, è un furto. È come se mi venissero a rubare a casa. È un furto di identità, un furto di professionalità. È una cosa seria".

Potrebbe succedere anche in Italia?

"Qualcosa potrebbe partire anche qui, magari con le dovute differenze. Finché non metti in pericolo il lavoro delle persone, puoi trovare un compromesso. Ma se prendono la mia voce e la mettono su un film grazie all’intelligenza artificiale, cancellano il mio lavoro".

Negli Usa c’è anche la questione delle royalties che un attore ottiene quando un film arriva sulle piattaforme di streaming.

"È vero, le piattaforme di streaming non comunicano i dati di ascolto e di visione dei nostri prodotti. Loro li sanno, ma non ce li dicono. E non pagano le royalties agli attori. Invece, ogni volta che un film viene trasmesso in televisione, gli interpreti ricevevano un compenso calcolato in base allo share. Le piattaforme non rendono pubbici i dati di ascolto e riconoscono solo un pagamento flat, che ignora l’eventuale successo di una serie o di un film".

Certe serie di successo degli anni ’90 hanno coperto d’oro i loro protagonisti, proprio grazie alle repliche televisive. Friends, messo in onda infinite volte in tv nel mondo, frutta 20 milioni di dollari all’anno ai protagonisti. Anche gli attori italiani, da tempo, si sono schierati contro i giganti dello streaming come Netflix. In particolare, la collecting “Artisti 7607“, della quale fanno parte attori di primissimo piano come Neri Marcoré, Elio Germano, Claudio Santamaria, Michele Riondino, ha iniziato questa primavera un’azione legale per impedire lo sfruttamento senza limiti di film e serie da parte delle piattaforme.