Linguaggio estetico e progettazione. La lezione di Spinelli

Un’estetica curata fin nel dettaglio, uno sguardo delicato e preciso sul design contemporaneo: Luciano Spinelli, 1.800.000 follower su Instagram, sarà presente a Bologna il 17 luglio alle ore 15 allo IAAD, Istituto D’Arte Applicata e Design per parlare della sua idea di bellezza e del modo innovativo in cui ha raccontato la quotidianità.

Diventato noto sui social per i suoi ambienti minimali e per una comunicazione visiva attenta alla coerenza e alla semplicità, Spinelli ha trasformato la propria cifra stilistica nel brand Mako Essential, dedicato a oggetti di uso quotidiano dal forte impatto formale. Durante l’incontro, si confronterà con alcuni docenti dell’area design e comunicazione, aprendo un dialogo sul rapporto tra linguaggio estetico e progettazione, e su come oggi i contenuti digitali possano ispirare nuove modalità di pensare – e vivere – lo spazio.

Mako Essential racconta una visione pulita e accessibile del design, in bilico tra funzionalità nordica e poetica della semplicità. Ordine è infatti la parola chiave del brand, che vuole essere un’oasi di serenità per tutti coloro che amano curare il proprio spazio vitale. Una case history di contaminazione virtuosa tra online e produzione.

All’evento parteciperanno anche alcuni ex studenti, che porteranno in mostra i loro progetti più recenti: pezzi unici, prototipi e concept nati nei laboratori e ora pronti a dialogare con il pubblico, in un contesto aperto allo scambio e alla sperimentazione. Dove l’attenzione al dettaglio incontra la visione progettuale, design e futuro prendono forma. A Bologna, il linguaggio visivo di Luciano Spinelli e l’approccio formativo di IAAD si intrecciano per ispirare una nuova generazione di creativi. L’evento è aperto al pubblico: per informazioni, visitare il sito di IAAD.

