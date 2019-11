Le misteriose linee di Nazca: a cosa servono



La nuova strana figura di Nazca



la famosissima località in Perù sede delle misteriose linee incise nel terreno, sono appena state scoperteche costituiscono unaGli archeologi dell'Università giapponese di Yamagata, che lavorano al sito dal 2004, sono riusciti a interpretare ile, grazie all’uso della intelligenza artificiale, hanno individuato questo nuovo disegno mai emerso prima. Vediamo di cosa si tratta.I geoglifi di Nazca si crede siano stati creatima non è ancora chiaro alla scienza il perché di questi disegni scolpiti sul suolo desertico del sud del Perù e visibili nella loro interezza solo dall’alto. Le linee rappresentano esseri umani, animali e oggetti stilizzati, ottenuti rimuovendo le pietre nere che ricoprono la terra, e facendo così emergere alla vista la sabbia bianca sottostante. Alcune teorie sostengono che le figure abbiano queste dimensioni pero che avessero scopi astronomici.Ora il team giapponese, analizzando le immagini satellitari ad alta risoluzione, ha identificatoaiutando ad estendere la conoscenza su uno dei misteri più discussi della Terra.Quello che emerge dallo studio è che esistono sculture più antiche (attorno al 100 a.C.), chiamate Tipo B, che hanno una lunghezza inferiore a 50 metri, disegnate allo scopo di orientare le persone lungo un percorso verso alcuni spazi rituali.I disegni successivi costituivano invece proprio questichiamati Tipo A, con dimensioni superiori (fino a 100 metri) e raffigurazioni di animali: sarebbero luoghi dove ci si riuniva per cerimonie che prevedevano la distruzione di vasi di ceramica.Oltre a gettare luce sul senso del sito di Nazca, gli accademici giapponesi hanno scopertoCi sono riusciti grazie a una collaborazione con IBM, che ha messo a disposizione un sistema di AI dedicato all’analisi geospaziale (IBM PAIRS Geoscope) e collegato alla rete di(deep learning) del supercomputer Watson. Il monitoraggio di enormi volumi di immagini di droni e satelliti ha portato a scoprire segni nascosti che poi hanno rivelato il profilo sbiadito di una piccolaNon è ancora chiaro il significato della figura, definita ‘’ dal team, ma si crede sia un altro dei ‘cartelli di segnalazione’ di Tipo B verso le zone rituali.Insomma, se un po’ di luce è stata fatta, NazcaNon a caso il team giapponese continua nella sua ricerca.