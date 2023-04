L’inedito medievale di Céline "Saga gaelica tra crimine e prosa"

Esce oggi in Francia “La volonté du roi Krogold”, un racconto inedito di Louis-Ferdinand Céline sul Medioevo. Il testo, in uscita per Gallimard, era stato bloccato dal suo editore dell’epoca, Denoël, che non volle darlo alle stampe.

Personaggi leggendari, miti antichi e un gusto per la saga storica rimasti a lungo nel cassetto dello scrittore morto nel 1961, e riportati alla luce nel 2021, tornano a rivivere in un volume di 320 pagine.

Il libro, "una leggenda gaelica, metà crimine, metà prosa", manoscritto tra il 1939 e il 1940, fu rifiutato dall’editore Denöel perché ritenuto disorganico rispetto al resto della produzione narrativa del controverso scrittore francese.