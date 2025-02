Lineapelle interiors apre a Rho Fiera. Quando il pellame incontra il design

Lineapelle, una tra le più prestigiose buisness experience al mondo per la filiera della moda e del design, presenta – dal 25 al 27 febbraio a Fiera Milano Rho – il suo progetto espositivo Lineapelle Interiors dedicato all’incontro di pelli e materiali con l’arredo. Lineapelle Interiors nasce per attivare, attraverso azioni di styling e di sviluppo prodotto, connessioni collaborative con il mondo della progettualità e dell’architettura italiana e internazionale.

"Il nostro appuntamento – spiega Gianni Russo, Presidente di Lineapelle – è un modello di Design Economy, pensato e fortemente voluto per aiutare il comparto, ma anche le aziende di design ad essere più performanti". Il connubio tra aziende italiane produttrici di pelle, materiali innovativi e firme del design sarà in mostra all’interno del Padiglione 24 di Lineapelle.

Le installazioni che debutteranno sono frutto dell’incontro tra 37 aziende coinvolte in 19 duetti che prevedono il dialogo tra una realtà italiana produttrice di superfici in pelle o altri materiali e uno studio di design. Emergono dunque elementi che mettono in luce innovazione tecnologica e applicativa della pelle e dei materiali attraverso un inedito percorso di soluzioni per l’interior design.

Dal pavimento in cuoio vegetale sviluppato da Oscarmaschera con Conceria Lo Stivale, alla parete tutta in Alcantara presentata da Savio Interiors.