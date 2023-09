Linda Evangelista: “Ho avuto due tumori. So di avere un piede nella fossa, qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”

New York, 6 settembre 2023 – Linda Evangelista si racconta a cuore aperto al Wall Street Journal e rivela il calvario che ha passato da quando, nel 2018, le è stato diagnosticato un cancro al seno durante una mammografia. La 58enne top model e fotografa canadese racconta di aver subito una mastectomia bilaterale subito dopo la prima diagnosi. “Senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò", dice. Ma, a luglio dell'anno scorso, la malattia si è ripresentata con un altro nodulo al petto ed Evangelista spiega di aver dovuto sottoporsi a chemioterapia e radioterapia. "Una volta tornato, c'è una possibilità che torni ancora una volta", commenta la bellissima delle passerelle.

Recentemente il suo oncologo le ha spiegato che la prognosi al momento "è "buona ma non eccezionale". "So di avere un piede nella fossa, ma sono in animo di fare festa – prosegue la top, che non ha perso la fiducia –. Ho attraversato alcuni orribili problemi di salute. Sono felice di festeggiare il mio libro ('Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel') e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus".

Finora solo pochi sapevano della malattia. "L’ho tenuto nascosto. Solo una manciata di persone lo sapevano. Non sono una di quelli che devono condividere tutto", prosegue Linda Evangelista, spiegando però che adesso è pronta a condividere la propria battaglia contro il cancro.

Linda Evangelista sulla copertina di Vogue nel 2022 insieme Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell

Linda Evangelista, che si definisce una “sopravvissuta in stand by”, sarà presto su Apple Tv+ con la docuserie 'The Super Models', dedicata alle regine delle passerelle degli anni '90 (oltre a lei ci sono Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington). Insieme alle colleghe era apparsa l'anno scorso sulla copertina di Vogue, per la prima volta dopo aver dichiarato di essere stata "deformata" da un intervento cosmetico andato storto.