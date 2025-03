“L’amore non muore”: il commovente saluto a Pietro Genuardi della moglie Linda Ascierto

Roma, 14 marzo 2025 – “Sarai per sempre il mio sole, perché l’amore non muore, vita mia”. Ha aperto al pubblico il suo profilo Linda Ascierto per condividere l’omaggio all’uomo della sua vita che l’ha lasciata oggi. Pietro Genuardi, morto a 62 anni per un tumore del sangue, era suo marito dal 2020: “il mio grande amore”, quello che scegli da grande, in totale libertà, con le consapevolezza dell’età adulta. "Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo”, scrive ancora Linda, investita subito da un’ondata di affetto social. Nessuno, né gli amici, né tanto meno i fan, si aspettavano che Genuardi se ne andasse. Non così presto almeno.

A ottobre l’attore de Il Paradiso delle Signore, volto inconfondibile delle soap all’italiana, aveva abbandonato il set della fiction di Rai 1: “Purtroppo sono vittima di una grave malattia del sangue – raccontava sul suo profilo social – avrò bisogno di un lunghissimo percorso di cure che prevederà a conclusione un trapianto di midollo”. A dicembre il peggio sembrava essere passato, quando dopo due cicli di chemioterapia gli esami avevano accertato una “totale sottomissione dei blasti”. Certo, il percorso era in salita. C’era un trapianto da affrontare. Ma Genuardi era pieno di voglia di combattere. Si affidava all’amore di suo figlio Jacopo, dei genitori, ancora in vita, e della moglie, Linda.

Linda, donna del sud, lontana dal mondo dello spettacolo. Dopo il primo matrimonio con Gabriella Saitta, mamma di Jacopo, e la relazione con la collega Valentina Botto, Pietro aveva incontrato lei, hostess di volo. Genuardi stava andando in Kenya. “Mentre ero seduto in aereo sento un pazzo che grida: ‘Pietrone, Pietrone’ – raccontava nel 2023 a La Volta Buona, seduto sul divano di Caterina Balivo, proprio accanto alla moglie – . Vedo una fanciulla che si lancia per bloccarlo”. Quella fanciulla è Linda. I due si scambiano i numeri di telefono. Da qui al matrimonio, celebrato a Gallipoli in piena pandemia, il passo è breve.

"Passo dopo passo amore mio, insieme”, scriveva Linda pochi mesi fa commentando i post dell’attore che aggiornavano sulla sua situazione di salute. Ora che ‘Genu’ – così lei lo chiamava affettuosamente – non ce l’ha fatta, non c’è il senso dell’addio nelle sue parole. “Per sempre oltre i confini dell'anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore...perché l'amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme”.