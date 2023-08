L’incredibile Sixto Rodriguez Era una star (e non lo sapeva)

Questa volta è morto davvero. Sixto Rodriguez, l’uomo che ha vissuto due volte, è scomparso a 81 anni: lo ha reso noto la figlia, specificando che la morte del musicista di Detroit è avvenuta nella notte di martedì. La storia di Rodriguez ha dell’incredibile, e infatti è stata oggetto del documentario del 2012 scritto e diretto dallo svedese (morto suicida nel 2014) Malik Bendjelloul Searching for Sugar Man che ottenne grandissimo successo _ anche in Italia _ arrivando a vincere l’Oscar, nel 2013.

Rodriguez nasce a Detroit il 10 luglio del ‘42, e viene chiamato “Sixto” Diaz perché sesto figlio; il padre è messicano, immigrato negli Stati Uniti negli anni Venti, mentre sua madre è statunitense di origini native americane. Di famiglia modesta, prende a lavorare sin da giovanissimo come operaio nell’industria automobilistica; la sua grande passione è però la musica, e nel 1967 (con il nome di Rod Riguez) riesce a pubblicare il suo primo singolo, I’ll Slip Away. Il brano non ha fortuna, ma lui continua a esibirsi dal vivo finché viene scoperto dal chitarrista Dennis Coffey e dal produttore Mike Theodore della Sussex Records, una casa discografica di Los Angeles.

Ripreso il suo nome, Sixto Rodriguez, pubblica quindi due album con la Sussex, Cold Fact, nel 1970, e Coming from Reality, nel 1971, vendendo tuttavia pochissime copie negli Stati Uniti. Alcuni recensori paragonano il folksinger, critico contro l’establihment reazionario, a Bob Dylan, ma non basta. Il contratto con la casa discografica viene rescisso, Rodriguez riprende a lavorare come operaio, mette su famiglia e continua a impegnarsi nella politica della sua città.

A partire dalla metà degli anni Settanta, grazie a qualche passaggio in radio, la sua musica diventa però nota fuori dagli Stati Uniti. In Australia, Nuova Zelanda. Ma è in Sudafrica – paese all’epoca, a causa dell’apartheid, culturalmente isolato dal resto del mondo – che ottiene un successo impensabile. Benché la sua musica sia censurata dai segregazionisti di Pieter Willem Botha, per mezzo del passaparola e delle copie su musicassetta, Cold Fact e After The Fact (edizione sudafricana del ’76 di Coming From Reality) hanno successo e le sue canzoni, a cominciare da Sugar Man, diventano in breve simbolo della lotta contro l’apartheid, grazie ai loro testi contro l’oppressione, i pregiudizi, il razzismo.

Nel 1981 in Sudafrica guadagna un disco di platino e la sua popolarità nel Paese è superiore a quella di Elvis Presley, Beatles e Rolling Stones. Di questa eccezionale popolarità, però, Rodriguez è completamente ignaro, come nulla sa dei diritti d’autore che qualcuno negli Usa ogni anno incassa a sua insaputa. In Sudafrica la sua musica ispira numerosi artisti sudafricani (sembra che anche Steve Biko fosse un suo fan), ma nessuno ha notizie su di lui e si diffondono varie leggende metropolitane: Sixto è morto per overdose. anzi morto suicida dandosi fuoco sul palco. Anzi: è ricoverato in manicomio. Anzi: sta scontando un ergastolo per aver ucciso un’amante. Così, nel 1996, viene inviata una lettera al giornale britannico Q Magazine con un appello per avere "informazioni circa un cantante statunitense chiamato Rodriguez, che compose tutte le sue opere in prigione e si suicidò sparandosi sul palco" durante un’esibizione. L’appello non ottiene alcuna risposta.

Nel frattempo, a Detroit, Sixto Rodriguez è vivo, non è né in carcere né in manicomio, fa l’operaio ed è completamente all’oscuro del suo successo in Sudafrica. Fino al 1997, quando un suo fan e un giornalista realizzano un sito web proprio per cercare sue notizie. Ed è nel sito che, nel 1998, s’imbatte una delle figlie di Sixto, che spiega che il padre è vivo. Rodriguez viene indformato di tutto e lo stesso anno effettua un tour di sei concerti in Sudafrica. Il successo negli Usa lo raggiungerà però solo, ultrasettantenne, con il documentario Searching for Sugar Man, del 2012, che racconta a tutto il mondo la sua incredibile storia di “non morto”, o vissuto due volte.

R-S.