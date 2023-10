L’impegno etico di Borbone in Uganda

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Consorzio Promozione Caffè ha condiviso i risultati della ricerca condotta da Astra 2023 ’Gli italiani e il caffè, tra il piacere e la convivialità’. Dai dati si evince quanto l’esistenza di un caffè che rispetti le regole di sostenibilità ambientale, economica e sociale della filiera sia un fattore fondamentale per il consumo della bevanda più amata dagli italiani. Un’ulteriore conferma di quanto gli italiani stiano sempre più considerando la sostenibilità dei prodotti come driver d’acquisto e di quanto abbiano compreso che il tracciamento della filiera è fondamentale per un caffè di qualità che rispetta la natura e le persone che ne permettono la produzione. In questo contesto, il progetto MWANYI – Women and Youth Project – di Caffè Borbone insieme al fornitore di caffè verde OFI (Olam Food Ingredients), ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità sociale della filiera del caffè in Uganda attraverso competenze agricole e finanziarie di giovani e donne occupati nelle piantagioni per migliorare la qualità e stimolare progetti imprenditoriali. Un impegno a lungo termine in un mercato ad alto potenziale.