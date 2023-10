L’impegno civile di Ramondino

Fabrizia Ramondino (1936 - 2008) è stata una scrittrice di notevole spessore, da affiancare a figure come Elsa Morante e Anna Maria Ortese (delle quali fu amica e allieva), ma non basta leggere i suoi romanzi – da Athénopis (1981) a La via (2008) – per comprenderne la poetica. Ramondino fu attivista sociale e militante politica e dalle sue intense esperienze trasse energia e ispirazione. Una raccolta di “scritti politici“ – Modi per sopravvivere (eo) – ne racconta alcune: dal movimento dei disoccupati organizzati alla scuola popolare nei vicoli di Napoli, da Sarajevo in guerra alla terra dei saharawi. Quasi un’autobiografia di un’autrice troppo trascurata.

lg