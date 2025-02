Lily Collins, nata la prima figlia con la maternità surrogata: “Benvenuta al centro del nostro mondo”

Lily Collins è diventata mamma. “Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell. Le parole non riusciranno mai ad esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile surrogata e per tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo questo percorso. Ti amiamo all'infinito” hanno scritto sui social network l’attrice e il marito Charlie McDowell per annunciare la nascita della piccola.

Una nascita che ha fatto e continua a far discutere, visto che Lily Collins è diventata mamma attraverso la maternità surrogata.

“Grazie per tutti i messaggi gentili e per il grande affetto - ha aggiunto proprio il marito della star di ‘Emily in Paris’ -. Siamo al settimo cielo e immensamente grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sulla maternità surrogata e sul nostro percorso per avere un bambino: va bene non essere esperti in materia di surrogacy. Va bene non sapere perché qualcuno possa aver bisogno di una surrogata per avere un figlio. Va bene non conoscere le motivazioni di una surrogata, qualunque cosa si possa ipotizzare. E va bene dedicare meno tempo a spargere parole d'odio nel mondo, soprattutto quando si tratta di una splendida bambina che ha portato tanto amore nelle vite delle persone. Per ora è tutto”.