Liliana Cosi, l’arte in purezza : "La danza rende gloria a Dio"

È un bel titolo per un festival di danza, “I Cento Passi”, ma chi balla ne fa molti di più, specie in una grande carriera. È il caso di Liliana Cosi, stella della Scala, che domani riceverà in Abruzzo il premio per la sua generosità di artista di tutta una vita. Cosi, ballerina classica pura, figura rara in Italia. Nata a Milano, nel 1941, si diploma alla Scala nel 1958, e subito entra nella compagnia del Piermarini. Il colpo d’ala arriva nel 1963, durante lo scambio culturale con il Bolscioi di Mosca, dove Cosi studia con fervore, ed è ben presto protagonista del Lago dei cigni al Palazzo dei Congressi del Cremlino. Lo interpreterà poi anche in più città russe, come pure Giselle, Bella addormentata, Don Chisciotte.

Nel 1968 è prima ballerina alla Scala, dove balla con Nureyev nel ruolo di Aurora; con lui viaggia negli Usa; brilla all’Opéra de Paris e con Béjart nell’epocale IX Sinfonia. Intanto entra nel movimento dei Focolarini di Chiara Lubich, una svolta essenziale, così come l’incontro con Marinel Stefanescu, rumeno, pure lui di scuola russa, partner di elezione con cui si esibisce anche al festival di Cuba. Lasciata la Scala, nel 1978 Liliana si installa con Marinel e la moglie di lui, Louise Smith, a Reggio Emilia, dove attivano l’Associazione Balletto Classico, che tuttora forma i giovani grazie a un team di ex allievi-primi ballerini, tra cui Nicoletta, la terza figlia di Stefanescu.

Liliana, farà un discorso all’Aquila? "Quando ballavo non parlavo" sorride "ma adesso potrei farlo; con la compagnia junior reggiana presenterò brani dal repertorio che ho ballato con passione".

Tra tanti riconoscimenti ricevuti qual è stato quello più inatteso? "A Minsk, per il mio centesimo spettacolo in Unione Sovietica, ho ricevuto una sciarpa di tessuto prezioso nella tradizione locale".

Come è cominciata l’avventura straordinaria in Russia? "Il Ministro della Cultura Ekaterina Fursteva voleva a Mosca i maestri di canto lirico della Scala per coltivare i talenti locali, ma furono poi i cantanti russi a venire a Milano; in cambio un gruppo del balletto milanese andò a studiare là; io ero nel corpo di ballo e la direttrice Esmée Bulnes mi scelse; debuttai al Bolscioi il 27 giugno 1965, e fui prima ballerina; poi tutta la Scala per un mese fu a Mosca, ambasciatrice di cultura, con la Messa da Requiem di Verdi diretta da Karajan, un tedesco, come gran finale".

Da Milano a Mosca a Reggio Emilia; come è successo? "Proposi al Sovrintendente della Scala di creare un gruppo agile, per portare il balletto alla gente; mi disse “lo faccia lei“, e così mi licenziai perché era quello il mio desiderio più profondo, che la bellezza non fosse elitaria; la Regione Emilia Romagna con i suoi teatri pareva accogliente, avendo già attivato l’orchestra Toscanini".

Come è iniziata l’avventura? "Con Marinel che nel frattempo si era pure licenziato da Zurigo, puntammo su Reggio Emilia, dove al teatro Valli in ristrutturazione si poteva montare una sala ballo adatta; per sei mesi fummo i primi direttori di Aterballetto, ma i programmi che ci proposero non erano quelli che desideravamo, così ci mettemmo in proprio, restando in città, dove Marinel aveva ormai portato i suoi bauli e la neo moglie ballerina".

Stefanescu ha poi creato Patetica e Romeo e Giulietta su Ciaikovsky, con accenti di particolare spiritualità; come convivono corpo e anima? "Per me c’è un’assoluta unità, la danza rende gloria a Dio con la bellezza tramite l’arte; per questo ho continuato a danzare e ho creduto nel trasmettere ai giovani questa bellezza; i nostri allievi sono ovunque nel mondo".