Il mistero di Lil Tay, padre e polizia non confermano la morte della baby influencer

Los Angeles, 10 agosto 2023 – Lil Tay, una morte avvolta nel mistero. La vicenda della scomparsa della rapper e influencer di appena 14 anni, il cui vero nome è Claire Hope, è circondata da molti punti interrogativi, ancora in attesa di risposta.

Morte di Lil Tay, l’annuncio della famiglia

Mercoledì la famiglia ha annunciato il decesso della giovane – e del fratello Jason – con un post sui social, senza però specificare le cause. Una dichiarazione su Instagram in cui si afferma che la morte della star di internet è stata "improvvisa e tragica" e "del tutto inaspettata".

"È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia dell'improvvisa e tragica scomparsa della nostra amata Claire", si legge nel messaggio. “Questo avvenimento è stato completamente inaspettato e ci ha lasciato scioccati. La perdita di suo fratello aggiunge altro dolore. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine".

Il padre e l’agente non confermano il decesso

A gettare ombre sulla vicenda, però, ci ha pensato il padre di Lil, Christopher Hope, che non ha confermato la morte dei due giovani. Ma non solo. Harry Tsang, l'ex manager della star, ha rivelato al sito statunitense ‘Insider’ che la situazione richiede "cauta considerazione" e che al momento non può confermare o smentire la notizia: “Data la complessità delle circostanze attuali, non posso confermare o respingere definitivamente la legittimità della dichiarazione rilasciata dalla famiglia".

La polizia: “Nessuna indagine in corso”

E anche le stesse forze dell’ordine hanno smentito le dichiarazioni della famiglia nel post su Instagram, relative all’indagine in corso sulla morte di Lil Tay e del fratello Jason. Il dipartimento di polizia di Los Angeles e il medico legale della contea, infatti, hanno spiegato di non aver informazioni su un'indagine per la morte di una persona chiamata Claire Hope. E anche la polizia di Vancouver – città canadese dove è cresciuta Lil Tay – ha espresso la stessa posizione.

Lil Tay star del web

Lil Tay è diventata una star del web nel 2018 a soli 9 anni con video che la ritraevano nei panni da rapper e mentre sfoggiava uno stile di vita sontuoso. Un personaggio sfacciato pronto a ostentare ville, automobili e pacchi di denaro: un’attività che aveva portato Lil a essere seguita da oltre 3 milioni di follower. Tay era poi sparita dai social in seguito a una battaglia legale per la custodia fra i suoi genitori.